Vláda schválila návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2023 – 2024

Bratislava 16. novembra (TASR) – Na dosiahnutie optimálneho stavu skladby pohotovostných zásob štátnych hmotných rezerv bude treba doplniť desiatky položiek vrátane potravinových balíčkov, hygienických potrieb, postelí či dojčenských fliaš. Niektoré položky, napríklad zo skupiny zdravotníckych pomôcok, naopak, vykazujú vyššie počty, ako je potrebné. Vyplýva to z návrhu tvorby pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR na roky 2023 – 2024, ktorý v stredu schválila vláda.



"Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2023 – 2024 špecifikuje tvorbu a doplnenie súčasných, ako aj novozavedených komodít do stanoveného optimálneho stavu," uviedla SŠHR v schválenom materiáli. Tvorba pohotovostných zásob bude prebiehať v závislosti od finančných možností rozpočtovej kapitoly Správy rezerv na roky 2023 – 2024, pričom schválený materiál nezaväzuje vládu k vyčleneniu finančných prostriedkov na tvorbu zásob.



SŠHR navrhla doplniť pohotovostné zásoby napríklad o 30.000 potravinových balíčkov. Súčasťou balíčkov by malo byť hotové jedlo určené na finálnu prípravu obyvateľstvom, čaj, sušené mlieko či energetické položky, ako napríklad energetická tyčinka či čokoláda. V nadväznosti na konflikt na Ukrajine, a s tým súvisiacimi odídencami na územie Slovenska, sa skladby zásob majú doplniť o 5000 postelí a matracov či 500 dojčenských fliaš.



Doplniť počty chce SŠHR napríklad aj v skupine odev a obuv, kde by oproti súčasnému stavu malo pribudnúť 16.000 zimných búnd, 12.000 nohavíc či 20.000 termo tričiek. V skupine hygienické potreby by sa malo z aktuálneho nulového stavu zásob nakúpiť okrem iného aj 20.000 mydiel, rovnaký počet balíčkov toaletného papiera alebo dezinfekčných prostriedkov na ruky.



Hmotné rezervy majú podľa materiálu oproti optimálnemu stavu výrazný nadbytok jednorazových ochranných oblekov, ochranných okuliarov, respirátorov či testov na ochorenie COVID-19.