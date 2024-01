Vláda schválila návrh, ktorý posunie účinnosť zákona o výstavbe

Bratislava 10. januára (TASR) - Účinnosť zákona o výstavbe by sa mala posunúť o jeden rok, teda do 1. apríla 2025. Vláda v stredu schválila návrh na zmenu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý má posunúť účinnosť nového zákona o výstavbe. Dôvodom je nepripravenosť na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Vláda zároveň požiadala Národnú radu (NR) SR o prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní.



"Primárnym podnetom na spracovanie návrhu zákona je naliehavá požiadavka oddialiť nadchádzajúcu účinnosť zákona o výstavbe v znení neskorších predpisov v súvislosti s nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe. Navrhuje sa odloženie účinnosti zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. do 1. apríla 2025," uvádza sa v materiáli k návrhu novely zákona, ktorý schválil vládny kabinet.



Nová stavebná legislatíva mala začať platiť od 1. apríla 2024. K tomuto dátumu však do účinnosti vstúpi len jej časť, a to zákon o územnom plánovaní.



Hlavnými dôvodmi posunutia platnosti zákona o výstavbe sú podľa ministerstva dopravy najmä nepripravenosť začlenenia povoľovacích procesov stavieb, ktoré podliehajú procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Problémom je i časový sklz pri príprave potrebných vyhlášok či formulárov aj omeškanie prípravy digitalizácie konaní vo výstavbe. Ďalším dôvodom je aj nedostatočné personálne obsadenie Úradu pre územné plánovanie vyškolenými odbornými zamestnancami na uskutočnenie preberaného rozsahu povoľovacích konaní.



Popri posunutí účinnosti zákona ministerstvo dopravy navrhlo vykonať aj niekoľko zmien v aktuálne platnom stavebnom zákone. Ich cieľom je podľa rezortu skrátiť dobu prípravy stavieb, najmä doby administratívneho posudzovania vo fáze povoľovania stavieb, v prechodnom období, teda do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe.



Podľa ministerstva dopravy, vzhľadom na dočasnosť a naliehavosť úpravy, návrh nemá ambíciu riešiť rozsiahlu novelu platného stavebného zákona ani zásadným spôsobom upravovať súvisiace predpisy.



"Cieľom je urýchlene vykonať legislatívne úpravy tak, aby sa eliminovalo riziko spustenia nepripravených procesov vo výstavbe a v prechodnej dobe sa v čo najväčšej miere využili existujúce inštitúty stavebného práva, primerane prebrali aplikovateľné inštitúty navrhované zákonom o výstavbe, nenarušil sa priebeh konaní na stavebných úradoch a zároveň aby sa nezaviedla úprava, ktorá by bola v zásadnom rozpore s už schválenými predpismi, ktorých účinnosť sa navrhuje posunúť na 1. apríla 2025," priblížil rezort dopravy v dôvodovej správe.



Účinnosť novely stavebného zákona sa navrhuje od 31. marca 2024.