Vláda schválila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien
Návrh zákona zároveň upravuje právo na peňažnú náhradu ujmy spôsobenej porušením práva na rovnakú odmenu.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty je cieľom návrhu nového zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý v stredu schválila vláda. Transponuje sa ním do slovenského práva príslušná európska smernica.
„Cieľom návrhu zákona je zaviesť systém transparentnosti odmeňovania, ktorý umožní efektívne monitorovanie a posudzovanie rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a ktorý zabezpečí, aby zamestnávatelia zaviedli štruktúry odmeňovania založené na objektívnych kritériách,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Tieto kritériá musia zahŕňať zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť, pracovné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pozíciu. Prihliadať sa bude aj na mäkké zručnosti, ktorými sú najmä sociálne a komunikačné schopnosti, pričom tieto kritéria sa nesmú priamo ani nepriamo zakladať na pohlaví.
V oblasti transparentnosti pred vznikom zamestnania predkladateľ navrhuje povinnosť zamestnávateľov poskytovať osobám uchádzajúcim sa o zamestnanie informácie o odmene alebo rozpätí odmeny na pracovnom mieste, o ktoré sa uchádzajú. Zároveň sa zakazuje vyžadovanie informácií o ich predchádzajúcich odmenách.
Návrh zákona tiež zakotvuje právo zamestnancov na informácie o ich vlastnej úrovni odmeny a o priemernej úrovni odmien kolegov a kolegýň vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, rozdelených podľa pohlavia. Toto právo možno uplatniť aj prostredníctvom zástupcov zamestnancov alebo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Pre zamestnávateľov s 250 alebo viac zamestnancami sa ustanovuje povinnosť podávať do 7. júna 2027 a potom každoročne správy o rozdieloch v odmeňovaní týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho roka. Zamestnávatelia so 150 až 249 zamestnancami budú povinní podávať takéto správy do 7. júna 2027 a potom každé tri roky. Pre zamestnávateľov so 100 až 149 zamestnancami sa táto povinnosť ustanovuje do 7. júna 2031 a potom každé tri roky.
„V prípadoch, keď správa o odmeňovaní preukáže neodôvodnené rozdiely v odmeňovaní vo výške najmenej 5 % v ktorejkoľvek kategórii zamestnancov, zamestnávateľ bude povinný vykonať spoločné posúdenie odmeňovania v spolupráci so zástupcami zamestnancov. Toto posúdenie bude zahŕňať identifikáciu príčin rozdielov a prijatie opatrení na ich nápravu,“ priblížil rezort práce. Návrh zákona zároveň upravuje právo na peňažnú náhradu ujmy spôsobenej porušením práva na rovnakú odmenu.
Pre efektívne presadzovanie práv navrhuje MPSVR presun dôkazného bremena na zamestnávateľa v prípadoch porušenia povinností ustanovených zákonom, pričom zamestnávateľ bude musieť preukázať, že k diskriminácii nedošlo. Ministerstvo práce bude monitorovať a koordinovať opatrenia pri uplatňovaní práva na rovnakú odmenu, vrátane zvyšovania informovanosti, analyzovania príčin rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a zverejňovania agregovaných údajov.
Súčasná právna úprava v oblasti rovnakého zaobchádzania, ktorá je obsiahnutá predovšetkým v antidiskriminačnom zákone a Zákonníku práce, podľa MPSVR síce zakazuje diskrimináciu v odmeňovaní z dôvodu pohlavia, neobsahuje však dostatočné nástroje na efektívne presadzovanie tohto práva v praxi. „Zamestnanci a zamestnankyne často nemajú prístup k informáciám o úrovniach odmien kolegov vykonávajúcich rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty, čo im znemožňuje identifikovať diskriminačné praktiky a efektívne uplatňovať svoje práva,“ zhodnotil rezort.
Nový zákon má byť účinný od 7. júna 2026.
