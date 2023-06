Vláda schválila návrh zmluvy so Slovenskými elektrárňami

Bratislava 12. júna (TASR) – Slovensko by malo v nasledujúcich dvoch rokoch dostať od Slovenských elektrární približne šesť terawatthodín elektrickej energie ročne pre domácnosti a vybrané skupiny obyvateľov za cenu 61,2077 eura za megawatthodinu. Vyplýva to z návrhu zmluvy o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov so Slovenskými elektrárňami, ktorú v pondelok odsúhlasila vláda. Zmluvu ešte musí odobriť Európska komisia.



Okrem povinnosti pre Slovenské elektrárne dodať lacnú elektrinu prostredníctvom Slovenského plynárenského priemyslu sa, naopak, štát zaviaže, že nebude brániť spusteniu nových jadrových zdrojov v Mochovciach a nezavedie do konca roka 2025 pre SE žiadne mimoriadne dane. V prípade zavádzania dane na základe právnych aktov EÚ sa má uplatňovať najnižšia možná hranica dane s čo najmenším zaťažením pre Slovenské elektrárne.



Ministerstvo hospodárstva upozornilo aj na právne riziká materiálu. Tie by mohli nastať, pokiaľ by Národná rada SR schválila zdanenie SE. Na rozhodnutie parlamentu totiž nemá vláda vplyv.