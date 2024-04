Vláda schválila navýšenie počtu zamestnancov PPA o 70 ľudí

Bratislava 24. apríla (TASR) - Počet pracovníkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) sa má dočasne zvýšiť o 70. Dôvodom je kritická situácia v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka (PRV). Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie navýšenia počtu zamestnancov PPA pre oblasť vyhodnocovania, kontroly verejného obstarávania a implementácie projektových opatrení PRV SR 2014 - 2022, ktorý v stredu schválila vláda. Opatrenie si vyžiada v tomto a budúcom roku spolu viac ako štyri milióny eur.



"Cieľom predloženého materiálu je v čo najkratšom čase zabezpečiť navýšenie počtu zamestnancov pre Pôdohospodársku platobnú agentúru a zároveň zefektívniť proces vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), kontroly verejného obstarávania, zmenového konania a administrácie žiadostí o platbu," uviedol rezort pôdohospodárstva v predloženom materiáli.



Program rozvoja vidieka 2014 - 2022 Slovensko v súčasnosti čerpá na necelých 63 %. PPA eviduje veľký počet nevyhodnotených žiadostí o poskytnutie NFP a očakáva ďalší prísun žiadostí o platbu či žiadostí o zmenu. Pokiaľ by zostal zachovaný pôvodný počet zamestnancov PPA alebo by sa ich počet ešte znížil, agentúra nebude schopná podľa ministerstva situáciu zvládnuť.



Rezort pôdohospodárstva priblížil, že je zároveň treba zabezpečiť aj osobné výdavky pre zamestnancov, keďže kapitola ministerstva nedisponuje dostatočným objemom v kategórii mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a tiež poistné a príspevok do poisťovní. V tomto roku bude treba zabezpečiť navyše 1,48 milióna eur a v budúcom roku 2,96 milióna eur.