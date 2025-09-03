Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Ekonomika

Vláda schválila novelu zákona o EIA, má podporiť zelené zdroje

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 3. septembra (TASR) - Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) má prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.

Novela má zároveň prepojiť procesy EIA aj so zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, upraviť kompetencie a postavenie orgánov štátnej správy pri povoľovacích procesoch. Tiež má uľahčiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu na znížení závislosti od ruských palív (REpowerEU).

„Navrhované legislatívne zmeny sú smerované k vyššej efektivite výkonu štátnej správy na dotknutých úsekoch, efektívnemu čerpaniu a využitiu finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, reorganizácii špecializovaného orgánu štátnej správy a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zvýšeniu finančnej efektivity procesov vykonávaných príslušnou štátnou správou a podriadeným orgánom ministerstva,“ uviedol rezort životného prostredia v dôvodovej správe k návrhu.

Navrhovaná úprava ustanovuje Slovenskú inšpekciu životného prostredia ako špeciálny stavebný úrad z dôvodu osobitosti povoľovacieho procesu pre zjednotené povoľovanie osobitnej prevádzky, ktorou sú stavby zariadení na výrobu energie z OZE okrem hydroelektrární.

Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) upozornil, že návrhy legislatívnych úprav boli odkonzultované aj s Európskou komisiou. Zvýraznil zmeny, ktoré sa týkajú nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť SEPS i ÚRSO. „Rovnako zavádzame nový prvok to, že stanoviská po termíne sa nebudú zohľadňovať, takže ten proces sa nebude ťahať roky a bude predvídateľný,“ upozornil.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému