Vláda schválila novelu zákona o EIA, má podporiť zelené zdroje
Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. septembra (TASR) - Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) má prepojiť procesy posudzovania so stavebným zákonom pre oblasť stavieb obnoviteľných zdrojov energie. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.
Novela má zároveň prepojiť procesy EIA aj so zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, upraviť kompetencie a postavenie orgánov štátnej správy pri povoľovacích procesoch. Tiež má uľahčiť plnenie úloh vyplývajúcich z plánu na znížení závislosti od ruských palív (REpowerEU).
„Navrhované legislatívne zmeny sú smerované k vyššej efektivite výkonu štátnej správy na dotknutých úsekoch, efektívnemu čerpaniu a využitiu finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, reorganizácii špecializovaného orgánu štátnej správy a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zvýšeniu finančnej efektivity procesov vykonávaných príslušnou štátnou správou a podriadeným orgánom ministerstva,“ uviedol rezort životného prostredia v dôvodovej správe k návrhu.
Navrhovaná úprava ustanovuje Slovenskú inšpekciu životného prostredia ako špeciálny stavebný úrad z dôvodu osobitosti povoľovacieho procesu pre zjednotené povoľovanie osobitnej prevádzky, ktorou sú stavby zariadení na výrobu energie z OZE okrem hydroelektrární.
Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) upozornil, že návrhy legislatívnych úprav boli odkonzultované aj s Európskou komisiou. Zvýraznil zmeny, ktoré sa týkajú nevyhnutnej podmienky súhlasu obyvateľov dotknutej obce s výstavbou veterného parku, rovnako sa k takémuto projektu a napojeniu na prenosovú sústavu musí vyjadriť SEPS i ÚRSO. „Rovnako zavádzame nový prvok to, že stanoviská po termíne sa nebudú zohľadňovať, takže ten proces sa nebude ťahať roky a bude predvídateľný,“ upozornil.
