Vláda schválila novelu o informačných technológiách vo verejnej správe

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Návrh, ktorý ešte musí schváliť parlament, prináša aj zvýšenie sankcie za správne delikty.

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Správca informačných systémov v majetku štátu by mohol tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Vyplýva to z novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Návrh, ktorý ešte musí schváliť parlament, prináša aj zvýšenie sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy či spresnenie kompetencií vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov CSIRT. Zároveň má riešiť aplikačné problémy v praxi súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona. Ide napríklad o problémy pri určovaní správcu informačnej technológie verejnej správy alebo problémy pri predkladaní projektových výstupov.

Návrhom zákona sa taktiež navrhuje rozšírenie sankcionovateľných skutkových podstát správnych deliktov a zvýšenie sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, pričom výška sankcie bude zohľadňovať celkovú cenu projektu.
