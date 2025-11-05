< sekcia Ekonomika
Vláda schválila novelu o informačných technológiách vo verejnej správe
Návrh, ktorý ešte musí schváliť parlament, prináša aj zvýšenie sankcie za správne delikty.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Správca informačných systémov v majetku štátu by mohol tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Vyplýva to z novely zákona o informačných technológiách vo verejnej správe z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Návrh, ktorý ešte musí schváliť parlament, prináša aj zvýšenie sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy či spresnenie kompetencií vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov CSIRT. Zároveň má riešiť aplikačné problémy v praxi súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona. Ide napríklad o problémy pri určovaní správcu informačnej technológie verejnej správy alebo problémy pri predkladaní projektových výstupov.
Návrhom zákona sa taktiež navrhuje rozšírenie sankcionovateľných skutkových podstát správnych deliktov a zvýšenie sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, pričom výška sankcie bude zohľadňovať celkovú cenu projektu.
