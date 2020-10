Vláda schválila opätovné zavedenie pandemického rodičovského príspevku

Bratislava 28. októbra (TASR) - Na Slovensku sa opätovne zavedie tzv. pandemický rodičovský príspevok. Vláda v stredu schválila s pripomienkou nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu.



Nárok na tento príspevok majú mať tí rodičia, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Dávka sa má týkať aj detí, ktoré sú zverené do náhradnej starostlivosti, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby. "Týmto osobám sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie," uviedlo ministerstvo práce s tým, že odhaduje mesačný nárast týchto poberateľov o 4340.



Návrh nariadenia myslí aj na ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Po novom, aj keď nepredložia doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu, bude im možné poskytnúť peňažný príspevok na prepravu, a to v paušálnej výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. "Ide o ŤZP, ktoré sa nebudú osobne prepravovať na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ale budú využívať doručovaciu službu s cieľom zabezpečenia si potravín a ďalších životných potrieb," vysvetlilo ministerstvo. Mesačne by mohol byť príspevok vyplatený 3250 poberateľom.



Ďalej ministerstvo navrhuje, aby sa v maximálnej možnej miere obmedzil osobný kontakt s cieľom predchádzania šíreniu nákazy, a v tejto súvislosti sa opätovne navrhuje neuskutočňovať úkony, pri ktorých dochádza k fyzickému kontaktu medzi orgánmi štátnej správy a klientom. "Vo vzťahu k doručovaniu sa navrhuje do vlastných rúk doručovať len rozhodnutia," priblížil rezort práce.



V oblasti pomoci v hmotnej núdzi sa rozšíria dôvody, pre ktoré sa nebude znižovať dávka v hmotnej núdzi za neúčasť na aktivačných činnostiach.