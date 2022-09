Vláda schválila opatrenia na zníženie spotreby energií verejnej správy

Bratislava 28. septembra (TASR) - Opatrenia s rýchlymi výsledkami, ktoré umožnia významné úspory v dohľadnom čase i dlhodobé úspory, sú obsahom záväzného materiálu pre orgány verejnej správy, ako ušetriť na spotrebe energií. Sú medzi nimi napríklad zníženie teploty vykurovania, inštalácia LED osvetlenia, ale i nariadená práca z domu. Dokument z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR schválila v stredu vláda.



Materiál predkladá celkovo 13 opatrení, ktoré si majú jednotlivé orgány verejnej správy nakombinovať podľa svojich špecifických podmienok, každý úrad má však dosiahnuť cieľ a tým je v období 1. októbra 2022 až 30. apríla 2023 znížiť spotrebu energií v porovnaní s obdobím od októbra 2019 do apríla 2020 minimálne o 15 percent.



"Opatrenia sú rýchlo uskutočniteľné, väčšina z nich nie je finančne náročná, tie, ktoré sú, budú refundované zo strany štátu," zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) po rokovaní vlády. Verejná správa má podľa neho dať príklad, ako ušetriť na energiách.







Šéf envirorezortu zároveň zdôraznil, že úsporné opatrenia sú zamerané predovšetkým na administratívne budovy vo vlastníctve štátu. "Opatrenia a ciele sa nevzťahujú na špeciálne priestory, ako napríklad nemocnice, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, školské zariadenia či zariadenia na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody," dodal.



Medzi navrhované opatrenia s rýchlym účinkom patrí zníženie teploty vykurovania, dôsledné dodržiavanie útlmového režimu vykurovania, obmedzenie využívania nepotrebných elektrických spotrebičov, inštalácia izolačných odrazových panelov za radiátory, ukončenie vonkajšieho osvetľovania verejných budov, realizácia informačnej kampane na zaangažovanie zamestnancov na úsporách, zavádzanie povinnej práce z domu v určitom období i využitie existujúcich inštitútov právneho poriadku SR. V rámci opatrení prinášajúcich dlhodobú úsporu ide primárne o hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy, zaizolovanie tepelných rozvodov, osadenie termoregulačných hlavíc, výmenu neefektívnych technológií osvetlenia za LED či vykonanie energetických auditov.



Pre zamestnancov služobných úradov a ich podriadených organizácií, ktorým to charakter práce a technické vybavenie umožňujú, sa nariadi od polovice októbra 2022 do polovice marca 2023 režim práce z domu počas určeného dňa v týždni. "Deň by mal nadväzovať na dlhšie obdobia voľna, akým je víkend, aby sa zvýšila potenciálna úspora energie niekoľkodenným temperovaním," uvádza MŽP v materiáli.



Dosahovanie úspor sa bude sledovať na mesačnej báze. Envirorezort ako koordinátor úlohy poverí správcov jednotlivých organizácií kapitol mesačným reportovaním dát o spotrebe v referenčnom období a o realizovaných opatreniach.