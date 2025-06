Vláda schválila plán obnovy štátnych budov na tento rok

Bratislava 25. júna (TASR) - V tomto roku by sa mala začať obnova ďalších piatich štátnych budov s celkovou podlahovou plochou 22.346 štvorcových metrov. Ide o jednu budovu ministerstva spravodlivosti, tri budovy spadajúce pod rezort vnútra a jednu budovu ministerstva financií. Predpokladané náklady na ich obnovu sú odhadované na vyše 22,9 milióna eur. Očakávaná úspora energie po obnove týchto budov predstavuje 1696 kilowatthodín na štvorcový meter za rok. Vyplýva to z Plánu obnovy relevantných budov 2025, ktorý v stredu schválila vláda.



Zoznam budov určených na obnovu vypracovalo Ministerstvo dopravy SR na základe údajov o budovách, ktoré poskytli ústredné orgány štátnej správy (ÚOŠS). Podľa zverejneného zoznamu by sa mala v tomto roku začať obnova školiaceho strediska Zboru justičnej a vojenskej stráže v Leopoldove. Ide o budovu v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, obnovená by mala byť do mája 2027. Naplánovaná je kompletná rekonštrukcia, zateplenie či obnova technického stavu budovy.



Obnovou by mali prejsť aj tri budovy ministerstva vnútra, a to v Dunajskej Strede, Nových Zámkoch a Žarnovici. Dokončené by mali byť postupne v priebehu budúceho roka. Zatepliť by sa mali obvodové steny i strechy budov, naplánovaná je aj výmena vykurovacích telies, inštalácia termoregulačných ventilov, výmena svietidiel či inštalácia solárnych kolektorov.



Energetická obnova čaká aj DataCentrum v Bratislave, ktoré patrí ministerstvu financií. Obnova, ktorá by mala byť hotová na jar budúceho roka, zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a strechy či výmenu okien.



Rezort dopravy každoročne vypracováva plán obnovy relevantných budov. Do zoznamu patria budovy, ktoré vlastnia a využívajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Vypracovanie plánu obnovy budov súvisí s európskou smernicou, podľa ktorej majú členské štáty každoročne obnoviť 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ministerstvá a ÚOŠS, aspoň na minimálne požiadavky energetickej hospodárnosti budov.