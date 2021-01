Vláda schválila poslaneckú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti

Bratislava 27. januára (TASR) - Vládny kabinet v stredu schválil návrh poslancov Národnej rady SR Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla, Vojtecha Tótha a Jozefa Pročka (všetci OĽANO) na vydanie novely zákona o veterinárnej starostlivosti.



Účelom poslaneckého návrhu zákona je podľa dôvodovej správy precizovať text zákona o veterinárnej starostlivosti v súlade s eurosmernicou o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, pretože Slovenská republika transponovala príslušné časti smernice do svojho právneho poriadku iba čiastočne.



Predmetom úpravy je spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké alebo vzdelávacie účely, keď sa vzdelávanie, ktoré doteraz pozostávalo z akreditovaného vzdelávacieho programu, dopĺňa o praktickú prípravu na základe pripomienok Európskej komisie a následným vykonaním záverečnej skúšky.



Zároveň sa návrhom zákona dopĺňajú sankcie za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo smernice, ktoré boli transponované do nariadenia vlády a zákona, avšak ich porušenie nebolo zahrnuté medzi skutkové podstaty iných správnych deliktov v zákone, čím boli prakticky nevykonateľné. Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR bolo v rámci pripomienkového konania uplatnených 15 obyčajných pripomienok.