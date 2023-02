Vláda schválila poštovú politiku do roku 2028

Bratislava 8. februára (TASR) - Vláda na stredajšom rokovaní schválila strategický dokument o poštovej politike do roku 2028. Materiál z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR navrhuje krátkodobé a dlhodobé ciele Slovenskej pošty v prospech verejnosti



Podľa materiálu rezort dopravy preskúma potrebu úpravy zákona o poštových službách napríklad v súvislosti s definovaním prístupových a kontaktných miest vo verejnej poštovej sieti či s odstránením nedostatkov vyskytujúcich sa v praxi, najmä vo väzbe na nárast digitalizácie a technologický rozvoj v odvetví poštových služieb.



Ministerstvo bude v rámci medzirezortnej spolupráce podporovať využitie verejnej poštovej siete na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme a iných služieb pre štát. V budúcnosti by sa mohlo zmeniť aj zaradenie hromadných balíkov a hromadných listov do univerzálnych služieb pošty.