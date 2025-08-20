< sekcia Ekonomika
Vláda schválila prevod štátneho majetku za viac ako pol milióna eur
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by mali predať spoločnosti NAVI invest majetok v hodnote viac ako pol milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) by mali predať spoločnosti NAVI invest majetok v hodnote viac ako pol milióna eur. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom hospodárstva SR, ktorý v stredu schválila vláda a vďaka ktorému by mal štát získať výnimku na tento odplatný prevod štátneho majetku.
„Dňa 23. októbra 2024 vydal generálny riaditeľ ŽSR rozhodnutie o nepotrebnosti predmetného majetku pre ďalšie potreby ŽSR a zároveň odsúhlasil odplatný prevod formou kúpnej zmluvy v prospech spoločnosti NAVI invest za kúpnu cenu 501.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ku ktorej bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov,“ priblížil rezort v predloženom materiáli.
Kúpna cena bola dosiahnutá na základe verejného ponukového konania realizovaného formou elektronickej aukcie. Predmetom prevodu by mala byť prevádzková budova v Bratislave a jej ďalšie príslušenstvo.
