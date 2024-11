Vláda schválila reformu posudkovej činnosti pre ľudí s znevýhodnením

Bratislava 20. novembra (TASR) - Reforma posudkovej činnosti pre osoby so zdravotným znevýhodnením by mohla platiť už od 1. septembra 2025. Jej cieľom je zjednotiť a zefektívniť posudkový systém či zrýchliť proces posudzovania na úradoch práce, pričom jeden posudok by mal slúžiť na viaceré účely. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanej posudkovej činnosti, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a vláda ho v stredu schválila. Zároveň kabinet Roberta Fica (Smer-SD) požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.



"Prostredníctvom týchto zmien sa očakáva odstránenie nejednotnosti v posudzovaní zdravotného postihnutia a dlhodobých potrieb starostlivosti a zavedenie lepšej koordinácie procesov posudzovania. Samotný integrovaný posudok bude slúžiť ako jednotný základ pre ďalšie využitie pri poskytovaní kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, sociálnych služieb a v oblasti sociálnej ekonomiky," uviedlo MPSVR v predkladacej správe.



Doplnilo, že posudzovanie budú vykonávať výlučne úrady práce, a to pre oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu, sociálnych služieb aj sociálnych podnikov podľa jednotnej metodiky, čím sa zjednoduší postup pre žiadateľa. Vykonávať by sa mala podľa neho najskôr sociálna posudková činnosť v domácom prostredí žiadateľa a až potom tá lekárska. V jednoduchých veciach by mal správny orgán rozhodnúť bezodkladne a v zložitejších prípadoch do 60 dní od začatia konania s možnosťou predĺženia lehoty zo strany odvolacieho orgánu najviac o 60 dní.



MPSVR upresnilo, že zmena by mohla nastať aj v prípade, keď si osoba zo zdravotného dôvodu nemôže sama požiadať o integrovaný posudok. Po novom by to mohla za ňu urobiť iná fyzická osoba na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára. Rozšíriť by sa mal aj zoznam osôb s ťažkým zdravotným postihnutím o imunologické ochorenia ťažkého stupňa, ktoré budú mať nárok na prepravu osobným motorovým vozidlom.