Vláda schválila spoločnosti Andritz investičnú pomoc 4,6 milióna eur

Bratislava 14. decembra (TASR) - Spoločnosť Andritz Slovakia plánuje v Humennom rozšíriť výrobu rotačných a priamych nožov a tiež výrobu zariadení na separáciu tuhých látok a na výrobu kŕmnych zmesí. Na to dostane štátnu investičnú pomoc vo výške 4,6 milióna eur, z toho viac ako 1,7 milióna eur formou daňovej úľavy a zvyšných viac ako 2,8 milióna eur vo forme príspevku na vytvorenie nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



Firma plánuje aj rozšírenie poskytovania služieb technologického centra zabezpečujúceho konštrukčnú a automatizačnú činnosť.



Novú prácu získa 101 ľudí, a to v priemyselnej výrobe a v technologickom centre, pričom plánovaná priemerná výška hrubej mesačnej mzdy v priemyselnej výrobe je 1640 eur a v technologickom centre 1930 eur, čo výrazne prevyšuje priemernú výšku hrubej mzdy v okrese Humenné. V dochádzkovej vzdialenosti sú okresy Stropkov, Medzilaborce, Svidník, Sobrance, Michalovce a Vranov nad Topľou, ktoré sú dlhodobo zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.