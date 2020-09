Vláda schválila správu o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa

Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovensko prijalo viacero opatrení, aby plnilo záväzky vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa. Rezort práce o nich informuje v šiestej periodickej správe o implementácii tohto dohovoru do roku 2019, ktorú v stredu schválila vláda. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí ju má predložiť Výboru OSN pre práva dieťaťa do 30. októbra tohto roka.



Správa pozostáva z ôsmich častí a sú taktiež zahrnuté štatistické informácie. "Správa poskytuje nielen podrobné zhodnotenie právnych noriem, ale aj analytické (štatistické) informácie a informácie o ukončených a prebiehajúcich iniciatívach a zároveň priamo reaguje na záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa ku Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe za obdobie rokov 2007 - 2012," konštatuje rezort práce v predkladacej správe.



Materiál informuje napríklad o tom, že dieťa má na Slovensku právo obrátiť sa na komisára pre deti, opatrenia zaznamenávajú aj orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ústredie práce zase prevádzkuje a rozvíja v rámci jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti jednotný prepojený systém zhromažďovania, spracovávania a prenosu informácií, a tiež sleduje procesy v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti.



"Uisťujeme výbor, že i napriek tomu, že sa na Slovensku nepodarilo nájsť a zaviesť metódu sledovania zdrojov alokovaných zo štátneho rozpočtu na implementáciu práv detí, sú na politiky pre deti a rodiny vyčlenené finančné prostriedky v štátnom rozpočte a následne v rozpočtoch jednotlivých rezortov a samosprávy," uvádza sa v materiáli schválenom vládou. Správa tiež uvádza, že politiky schvaľované na vládnej úrovni musia byť opatrené doložkou vybraných vplyvov, okrem iného aj sociálnych vplyvov, alebo vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.



"Základným strategickým zámerom Slovenska je dosiahnutie kvalitatívnej zmeny vo vnímaní a riešení násilia páchaného na deťoch dôsledným prepojením a zintegrovaním čiastkových politík do efektívneho a funkčného mechanizmu pre komplexné a systematické riešenia násilia páchaného na deťoch," uvádza sa v správe. Preto bolo zriadené Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, prijatá bola aj Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.



S platnosťou od 1. januára 2019 boli tiež okrem iného spresnené aj zákonné podmienky poskytovania odbornej pomoci dieťaťu, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, dieťaťa týraného alebo pohlavne zneužívaného a podmienky na vykonávanie opatrení na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, pohlavným zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi jeho život, zdravie, priaznivý psychický, fyzický alebo sociálny vývin.