Vláda schválila štatút rady vlády pre konkurencieschopnosť

Bratislava 22. decembra (TASR) – Slovensko bude mať Radu vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Tá by mala zabezpečovať hodnotenie materiálov predkladaných na rokovanie vlády z hľadiska ich vplyvu na konkurencieschopnosť a produktivitu podnikateľských subjektov, zodpovedať za politiku lepšej regulácie a dohliadať na znižovanie regulačnej záťaže. Vyplýva to zo štatútu rady, ktorý v stredu schválila vláda.



Členmi rady budú zástupcovia ministerstiev, zamestnávateľských zväzov, živnostníkov, združenia exportérov, samospráv, ale napríklad aj digitálnej koalície.



Rada by mala zasadať trikrát ročne. Vláde má predkladať návrhy na zjednodušenie právnej úpravy súvisiacej s podnikaním, prijímať zásadné stanoviská s návrhmi opatrení k strategickým materiálom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v oblasti konkurencieschopnosti a produktivity, podnikateľského prostredia, lepšej regulácie, podpory inovácií a medzinárodnej ekonomickej spolupráce SR, najmä v oblasti exportu a investícií.



Každý rok by mala rada predložiť správu o vývoji produktivity a konkurencieschopnosti SR. Tá nahradí súčasnú správu o stave podnikateľského prostredia, ktorú predkladá minister hospodárstva. Schváleným dokumentom sa zároveň ruší Rada vlády SR na podporu exportu a investícií.