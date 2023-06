Vláda schválila stimul firme City stone design na rozšírenie prevádzky

Bratislava 21. júna (TASR) – Spoločnosť City stone design dostane štátny investičný stimul vo výške viac ako 2,21 milióna eur na rozšírenie svojej výroby dlažieb a iných betónových výrobkov v Geči v okrese Košice-okolie. Firma by mala preinvestovať viac ako 13,7 milióna eur a vytvoriť do konca roka 2025 19 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.



Stimul bude vo forme úľavy na dani z príjmu. "Realizáciou investičného zámeru výroba dosiahne zvýšenie o 89,26 %. Priemerná výrobná kapacita súčasnej produkcie v prevádzkarni v objemovom vyjadrení za roky 2019 až 2021 bola 502.137 metrov štvorcových (m2) . Plánovaný objem rozšírenej produkcie by mal v roku 2025 dosiahnuť 950.359 m2," priblížilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v schválenom materiáli.



Ukončenie prác na investičnom zámere je naplánované na september 2024. Začatie výroby prijímateľ plánuje v septembri 2024 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity v marci 2025. City stone design je súčasťou skupiny podnikov IN VEST s.r.o., STAVMAT s.r.o., STAVMAT a.s., Česká republika, RABAT a.s., Česká republika, Raab Karcher CZ, Česká republika a Raab Karcher HU, Maďarsko.