Vláda schválila strategické zámery Sociálnej poisťovne do roku 2029

Bratislava 22. mája (TASR) - Dostupné profesionálne služby klientom, moderne riadená inštitúcia a efektívny manažment zdrojov - to sú strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne (SP) na obdobie 2024 - 2029, ktorých návrh v stredu schválila vláda. Predložený bude na rokovanie Národnej rady (NR) SR.



"Účelom strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne je identifikácia základných dlhodobých cieľov rozvoja poisťovne, spôsoby ich dosiahnutia a alokácia zdrojov nevyhnutných na ich uskutočnenie v rámci celej organizačnej štruktúry poisťovne, ktoré budú napĺňané konkrétnymi opatreniami, projektovými a líniovými úlohami," uviedla Sociálna poisťovňa v materiáli na rokovanie vlády.



Strategické zámery na obdobie 2024 - 2029 nadväzujú podľa súčasného vedenia SP na podobný dokument, ktorý bol vypracovaný na obdobie 2022 - 2027 a schválený vládou i parlamentom. Niektoré opatrenia zo strategických zámerov na roky 2022 - 2027 už boli zavedené, tie doteraz nerealizované ostávajú súčasťou nových strategických zámerov SP.



Sociálna poisťovňa sa sústredila v dokumente na rozvoj dostupných profesionálnych služieb klientom, ktoré majú byť zamerané na zlepšenie poskytovaných služieb poisťovne navonok voči svojim klientom i partnerom a komunikácie s nimi. Stanovila si tiež budovať moderne riadenú inštitúciu zameranú na zlepšenie riadenia poisťovne dovnútra voči svojim zamestnancom a interným procesom. Pracovať chce tiež na efektívnom manažmente zdrojov, ktorý bude zameraný na zlepšenie manažmentu dostupných zdrojov a ich efektívnemu a hospodárnemu využívaniu.



"Všetky ciele, opatrenia alebo výstupy patria do jednej z týchto troch kategórií strategického smerovania. Zároveň poisťovňa eliminuje také aktivity, ktoré by k niektorému smerovaniu neprispievali alebo spôsobovali nemožnosť dosiahnutia niektorého zámeru. Všetky strategické zámery a súvisiace opatrenia nevyhnutné na ich naplnenie budú realizované so zreteľom na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2023-2027," uviedla SP.