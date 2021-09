Vláda schválila Stratégiu dlhodobej starostlivosti v SR

Bratislava 29. septembra (TASR) – Vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní schválil Stratégiu dlhodobej starostlivosti v SR z dielní Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR. Zlepšenie situácie v tejto oblasti si vyžiada viacero reforiem a investícií.



Rezorty v materiáli napísali, že za najväčšie výzvy a problémy v tejto oblasti považujú najmä neprepojenosť sociálnej a zdravotnej starostlivosti, nejednotné posudzovanie zdravotného postihnutia a nedostatok služieb dlhodobej, následnej a paliatívnej starostlivosti. Problém vidia aj v neefektívnosti financovania, nefunkčnom systéme dohľadu, v nedostatočnej úrovni aplikácie telemedicíny a teleošetrovateľstva, či v absencii manažmentu pacienta po ukončení hospitalizácie na akútnych lôžkach.



Na zlepšenie situácie s dlhodobou sociálno-zdravotnou starostlivosťou na Slovensku sa v stratégii píše o viacerých reformách. Ide o reformu integrácie a financovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, reformu posudkovej činnosti, rozšírenie a obnovu kapacít následnej, dlhodobej a paliatívnej starostlivosti a o reformu dohľadu nad sociálnou starostlivosťou.



Pri reforme integrácie je cieľom prepojiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť. V prvom rade chcú rezorty predložiť strategický dokument o tejto integrácii, pracovná skupina k tomu už existuje. Ministerstvo práce má tiež pripraviť koncepciu financovania sociálnych služieb.



Pri reforme posudkovej činnosti je cieľom mať jednotný a efektívny nový posudkový systém. V ňom by mali posudky robiť iba úrady práce.



„Zjednotenie posudkovej činnosti nezahŕňa posudzovanie vykonávané Sociálnou poisťovňou na účely invalidity, keďže jej predmetom nie je posúdenie potreby pomoci inou osobou, ale pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť," poznamenali autori stratégie.



Schválenie novej legislatívy o posudkovej činnosti očakáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr začiatkom roka 2023.



Štát chce zjednotenie priniesť aj v oblasti dohľadu nad sociálnou starostlivosťou. Stratégia počíta s vytvorením nezávislého orgánu dohľadu, ktorý bude dohliadať na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, kvalitu poskytovania týchto služieb, kvalitu a rozsah pomoci, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje rozpočet a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v sociálnych službách v spolupráci s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.



Za účelom naplnenia týchto reforiem chce štát podľa stratégie investovať do rozšírenia kapacít komunitnej starostlivosti, následnej a ošetrovateľskej starostlivosti i paliatívnej starostlivosti. Deklaruje tiež investície do vybudovania infraštruktúry pre zabezpečovanie dohľadu a do digitalizácie a podpory výkonu posudkovej činnosti. Výšku týchto investícií nevyčíslili.