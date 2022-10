Vláda schválila účasť Slovenska na výstave EXPO Osaka 2025

Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovensko sa zúčastní na svetovej výstave EXPO Osaka 2025. Vyplýva to z návrhu oficiálnej účasti SR na svetovej výstave, ktorý v stredu schválila vláda. Rozpočet na zabezpečenie pavilónu, jeho prevádzku a ostatné náklady sa oproti skončenej výstave EXPO v Dubaji zdvojnásobil na viac ako 18 miliónov eur.



"Cieľom materiálu je schváliť oficiálnu účasť Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2025 Osaka a zároveň predložiť súhrnnú informáciu o podmienkach účasti SR na tejto výstave, ktorá sa bude konať v Osake v Japonsku od 13. apríla 2025 do 13. októbra 2025," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k schválenému materiálu.



Slovensko by podľa návrhu malo mať v Osake národnú expozíciu v dvojpodlažnom pavilóne vybudovanom vo vlastnej réžii na výstavnej ploche s rozlohou 1200 štvorcových metrov. Z plánovaných 18 miliónov eur je 12,5 milióna eur určených na realizáciu expozície, 3,5 milióna eur na prevádzkové výdavky a dva milióny eur na kultúrne a prezentačné podujatia, mediálnu komunikáciu, PR a marketing. Účasť Slovenska na EXPO v Dubaji stála štátnu pokladnicu necelých deväť miliónov eur.



MH spresnilo, že z hľadiska kapacitných možností je v súčasnosti možné využiť už iba vybudovanie pavilónu vo vlastnej réžii alebo účasť vo forme spoločného pavilónu. "Účasť na svetovej výstave EXPO 2025 Osaka má za cieľ zvýšiť povedomie o atraktivite Slovenskej republiky prostredníctvom svojej národnej prezentácie na geograficky vzdialenom trhu Japonska a z dlhodobého hľadiska môže prispieť k rozvoju bilaterálnych slovensko-japonských hospodárskych vzťahov," dodal rezort.