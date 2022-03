Vláda schválila účel použitia financií určených na Expo Dubaj

Bratislava 23. marca (TASR) – Ministerstvo hospodárstva môže využiť viac ako milión eur určených na kapitálové výdavky rezortu na úhradu bežných výdavkov v súvislosti so svetovou výstavou Expo Dubaj 2020. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň odsúhlasil zvýšenie limitu výdavkov kapitoly Ministerstva hospodárstva (MH) SR o 817.000 eur v súvislosti s účasťou SR na výstave.



"Zvýšením limitu bežných výdavkov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR nedôjde k prekročeniu celkového rozpočtu v sume 8,7 milióna eur," uviedlo MH. Bežné výdavky budú v roku 2022 použité najmä na interiérové práce súvisiace s demontážou exponátov, technológií a zariadenia expozície, úhradu dodatku k nájomnej zmluve s organizátorom Bureau Expo Dubai 2020 či dopravu exponátov a zariadenia expozície na Slovensko.



"Podstatná časť výdavkov bude hradená z výdavkov viazaných v roku 2021, ktoré sú predmetom súhlasu vlády so zmenou účelu použitia na bežné výdavky v sume 1,058 milióna eur, časť bude hradená zo zostatku prostriedkov na bankovom účte zriadenom priamo v Dubaji," uviedlo ministerstvo v schválenom materiáli.



Pôvodne ešte v roku 2018 vláda schválila účasť Slovenska na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 vo forme samostatne vybudovaného národného pavilónu a na zabezpečenie slovenskej účasti navrhla financovanie vo výške viac ako 6,8 milióna eur. Neskôr bol celkový rozpočet na Expo Dubaj 2020 upravený na sumu 8,741 milióna eur. Podľa rezortu hospodárstva schválenou zmenou budú zabezpečené všetky výdavky súvisiace s výstavou a nebudú následne predkladané ďalšie požiadavky na zvýšenie výdavkov.