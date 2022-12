Vláda schválila úhradu záväzkov voči BTS Holding

Bratislava 7. decembra (TASR) - Peniaze pôvodne určené na regionálny rozvoj z kapitoly ministerstva hospodárstva (MH) vo výške 5,1 milióna eur budú pre nízke čerpanie využité najmä na úhradu záväzkov vyplývajúcich z prehratého sporu medzi Slovenskom a spoločnosťou BTS Holding. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktorý v stredu schválila vláda.



"Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2019 sa týka prostriedkov v celkovej výške 5,109 milióna eur, ktoré sú rozpočtované v rámci podprogramu 07K08 Podpora regionálneho rozvoja," uviedlo MH v materiáli.



Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb bola vyhlásená začiatkom novembra minulého roka. I keď samosprávy mali podľa ministerstva o podporu infraštruktúrnych projektov v priemyselných parkoch a areáloch veľký záujem, ten sa podľa rezortu neodrazil v počte prijatých žiadostí. Dôvodom bola najmä nízka úroveň pripravenosti projektov a nutnosť priložiť zmluvu o budúcej zmluve s investorom.



BTS Holding by mal podľa schváleného materiálu dostať päť miliónov eur. Firma v minulosti zaplatila splátku na odkúpenie bratislavského letiska, no pre chyby vo výpočte úrokov a po zrušení privatizácie jej vznikla pohľadávka voči štátu. Nárok firmy v lete tohto roka potvrdil Európsky súd pre ľudské práva. Vláda zároveň schválila návrh dohody medzi Slovenskou republikou zastúpenou ministerstvom hospodárstva a spoločnosťou BTS Holding.



Druhú časť financií vo výške 109.000 eur použije MH na úhradu kúpnej ceny za pozemok pod budovou rezortu na Mierovej ulici v Bratislave. Na odkúpenie zostávajúcich pozemkov od súkromných vlastníkov je podľa znaleckých posudkov potrebných 148.868,56 eura, z čoho má MH k dispozícii 39.868,56 eura potrebných na úplné splatenie.