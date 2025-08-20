Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Ekonomika

Vláda schválila úpravu pravidiel pre ovocné dreviny

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Cieľom je prevziať novú európsku smernicu z januára 2025.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh novely nariadenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh. Cieľom je prevziať novú európsku smernicu z januára 2025, ktorá prináša aktualizovaný zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov a patogénov. Vyplýva to z materiálu predloženého rezortom pôdohospodárstva.

Zmeny sa dotknú viacerých druhov, napríklad figovníka či brusníc. Smernica upravuje zoznam nekaranténnych škodcov, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou množiteľského materiálu ovocných drevín, odberom vzoriek a testovaním. Nové pravidlá majú zabrániť šíreniu vírusov, ako je vírus krúžkovitosti tabaku a vírus krúžkovitosti rajčiaka.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?