Vláda schválila úpravu pravidiel pre ovocné dreviny
Cieľom je prevziať novú európsku smernicu z januára 2025.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh novely nariadenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh. Cieľom je prevziať novú európsku smernicu z januára 2025, ktorá prináša aktualizovaný zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov a patogénov. Vyplýva to z materiálu predloženého rezortom pôdohospodárstva.
Zmeny sa dotknú viacerých druhov, napríklad figovníka či brusníc. Smernica upravuje zoznam nekaranténnych škodcov, ktorých výskyt sa zisťuje vizuálnou prehliadkou množiteľského materiálu ovocných drevín, odberom vzoriek a testovaním. Nové pravidlá majú zabrániť šíreniu vírusov, ako je vírus krúžkovitosti tabaku a vírus krúžkovitosti rajčiaka.
