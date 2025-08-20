< sekcia Ekonomika
Vláda schválila viaceré zmeny zákona o verejnej osobnej doprave
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Zákon o verejnej osobnej doprave, účinný od januára 2024, čakajú viaceré úpravy. Ministerstvo dopravy SR pripravilo novelu, ktorá má priniesť zjednodušenie povoľovacích konaní, jasnejšie pravidlá pri správe autobusových zastávok, posilnenie možností dopravcov vymáhať pokuty a tiež zapojenie dopravcov do tvorby prepravných poriadkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona, ktorý v stredu schválila vláda.
Prvou zo zmien je zapojenie dopravcu do procesu určovania prepravného poriadku, ktorý v súčasnosti určuje výlučne objednávateľ dopravy. Ďalej by sa mal zjednodušiť proces jazdy liniek mimo územia SR. Rezort dopravy navrhuje, aby sa trasy, ktoré vedú cez územie iného štátu ale všetky zastávky majú na Slovensku, nepovažovali za medzinárodnú dopravu. Novela zavádza aj povinnosť zverejňovania mimoriadnych zmien v cestovných poriadkoch najskôr sedem dní pred začiatkom platnosti.
Ďalej by malo dôjsť k úprave zmluvného vzťahu medzi cestujúcim a dopravcom. Zmluva o preprave osôb sa bude považovať za uzavretú už vstupom do dopravného prostriedku alebo na nástupište. Tento krok má umožniť sankcionovať aj cestujúcich, ktorí nastúpia bez platného cestovného lístka. Dopravcovia by mali získať aj možnosť požiadať políciu o poskytnutie osobných údajov cestujúcich, ktorí nezaplatili pokutu.
Novela prináša taktiež nové pravidlá pre autobusové zastávky. Zavádza napríklad povinnosť určiť správcu zastávky, ktorý bude zodpovedať za označníky a informačné tabule. Ministerstvo dopravy by ďalej malo získať právomoc určovať minimálne štandardy vybavenia autobusových staníc a zverejňovať zoznam tých, kde sa poskytuje asistencia zdravotne postihnutým cestujúcim.
Rezort navrhuje aj úpravu oblasti správnych poplatkov. Pribudnúť by mala možnosť vydať spoločné povolenie pre autobusovú a mestskú dráhovú dopravu a tiež možnosť upustiť od výberu správneho poplatku v prípade vydania povolenia alebo zmeny v povolení za splnenia určitých podmienok. Novela by mala byť účinná od 1. januára 2026.
