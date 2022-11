Vláda schválila vklad 500 miliónov eur do kapitálových fondov SPP

Bratislava 14. novembra (TASR) – Štát ako jediný akcionár zvýši finančnú hotovosť spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) o 500 miliónov eur formou vkladu do kapitálových fondov firmy. Tá by mala peniaze vrátiť do konca marca budúceho roka. Vyplýva to z návrhu na doplnenie štátnych finančných aktív na účely vkladu do kapitálových fondov spoločnosti SPP, ktorý v pondelok schválila vláda.



"Poskytnuté finančné prostriedky budú primárne slúžiť na zabezpečenie finančnej stability SPP počas preklenutia kritického obdobia prvých mesiacov vykurovacej sezóny a na riešenie prípadných nepredikovateľných, kritických situácií na trhu so zemným plynom v nadchádzajúcich zimných mesiacoch," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v schválenom materiáli.



Rezort hospodárstva pripomenul, že SPP v období od apríla do septembra využil všetky možnosti na vtláčanie plynu do zásobníkov, pričom na začiatku vykurovacej sezóny 2022 mal SPP v zásobníkoch 14,78 terawatthodiny (TWh) plynu v hodnote 2,098 miliardy eur. Tento plyn je pripravený pre všetkých koncových zákazníkov SPP na Slovensku.



Zároveň má SPP pri realizácii opatrení štátu na elimináciu vplyvu nárastu cien elektrickej energie plniť aj úlohu tzv. agenta pri dodávke elektrickej energie za zvýhodnenú cenu pre vybrané skupiny odberateľov. Táto úloha si tiež bude vyžadovať zvýšené nároky na disponibilitu hotovostných prostriedkov SPP.



Poskytnutie finančných prostriedkov formou vkladu do kapitálových fondov SPP bude dočasné a celková poskytnutá suma zvýšená o prípadný úrok dohodnutý medzi ministerstvom hospodárstva a SPP bude vrátená rezortu hospodárstva.