Vláda schválila vydávanie národných víz pre ľudí z Číny

Bratislava 18. júna (TASR) - Štát začne vydávať národné víza vybraným skupinám štátnych príslušníkov Čínskej ľudovej republiky. Súvisí to s podporou obchodných vzťahov a rozvojom investícií medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskom. Vyplýva to z návrhu nariadenia o vydávaní víz v záujme SR pre vybrané skupiny štátnych príslušníkov Čínskej ľudovej republiky z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



„Právnou úpravou sa navrhuje umožniť udelenie národného víza na účel výkonu zamestnania, ktoré súvisí s realizáciou investičného zámeru alebo významnej investície z dôvodu záujmu Slovenskej republiky štátnym príslušníkom Čínskej ľudovej republiky, ktorí sú zamestnancami vybraných investorov,“ uviedlo MPSVR v predkladacej správe.



Počas jedného kalendárneho roka by ich mohlo SR udeliť najviac 1000 s tým, že ich opätovné udelenie na rovnaký účel nebude možné. Príslušníci tretej krajiny budú však môcť pokračovať vo svojej práci aj po uplynutí národného víza, a to napríklad na základe prechodného pobytu na účel zamestnania, o ktoré môžu požiadať počas platnosti udeleného víza. Rezort práce spresnil, že prijatie tohto návrhu splní aj dôležitú funkciu podpory investícií, lákania talentov zo zahraničia a tvorby pracovných miest aj pre slovenských zamestnancov.



„K 31. decembru 2024 predstavovalo 27 % investičných projektov rozpracovaných Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu projekty čínskych spoločností, ktoré zvažujú etablovanie sa v krajinách strednej a východnej Európy vrátane Slovenskej republiky. Tieto investície majú potenciál vytvoriť kumulatívne investície vo výške viac ako 5,3 miliardy eur a 15.700 priamych pracovných miest,“ dodal rezort.



Vo väčšine prípadov sú podľa neho pre úspešnosť týchto investícií kľúčové aj faktory, ako harmonogram prípravy investičného projektu či dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, najmä v odvetviach, ktoré doposiaľ nie sú v SR zastúpené inými spoločnosťami. Návrh by mal nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2025.