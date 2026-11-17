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Vláda schválila výročnú správu za rok 2025,deficit dosiahol 4,43 % HDP
Súhrnná výročná správa dokumentuje vývoj a stav najdôležitejších parametrov verejných financií a ich zložiek.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Schodok verejnej správy SR v jednotnej európskej metodike dosiahol v minulom roku 4,43 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,146 miliardy eur. Oproti predbežnému výsledku z jarnej notifikácie sa schodok znížil o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa znížil o 1 p. b. Vyplýva to z návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2025, ktorý v utorok schválila vláda.
Celkové príjmy verejnej správy za vlaňajšok dosiahli podľa správy 59,543 miliardy eur (42,9 % HDP) a celkové výdavky 65,689 miliardy eur (47,3 % HDP). V medziročnom porovnaní celkové príjmy vzrástli o 4,974 miliardy eur (1,6 p. b.) a celkové výdavky o 3,958 miliardy eur (0,5 p. b.).
Hrubý dlh verejnej správy ku koncu minulého roka dosiahol 83,957 miliardy eur (60,5 % HDP). Oproti jarnej notifikácii došlo k jeho revízii smerom nahor v nominálnom vyjadrení o 168.000 eur, v percentuálnom vyjadrení voči aktualizovanej hodnote HDP však úroveň dlhu klesla o 0,87 p. b.
„Štrukturálne saldo sa medziročne zlepšilo o 1,4 p. b. na úroveň -4,2 % HDP. V roku 2025 bola revidovaná hodnota jednorazových vplyvov, a to aj spätne za predchádzajúce roky. Za jednorazové vplyvy sa už nepovažujú výdavky spojené s vojnou na Ukrajine a výdavky na energopomoc,“ priblížilo v správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Zdôraznilo, že aj v roku 2025 Slovensko dodržalo rast čistých výdavkov povolený fiškálnymi pravidlami EÚ, keď sa zvýšili o 1,4 %. Oproti maximálnemu povolenému rastu 3,8 %, definovanému v strednodobom fiškálno-štrukturálnom pláne SR na roky 2025 až 2028, bol vývoj výdavkov pomalší.
„Kumulovaný rast čistých výdavkov stanovený trajektóriou EK na roky 2024 až 2026 je na úrovni 11,2 %. V skutočnosti sa predpokladá rast čistých výdavkov za roky 2024 až 2026 kumulatívne na úrovni 7,7 % a sú bezpečne pod stanoveným maximálnym rastom,“ podčiarkol rezort financií.
V minulom roku bol dodržaný aj limit verejných výdavkov pre rok 2025, schválený v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027. Celkové výdavky verejnej správy spadajúce pod limit dosiahli hodnotu 59,846 miliardy eur, čo je oproti schválenému limitu menej o 1,298 miliardy eur.
„Čisté bohatstvo verejného sektora dosiahlo k 31. decembru 2025 zápornú hodnotu 130,59 % HDP. Oproti predchádzajúcemu roku sa hodnota čistého bohatstva v pomere k HDP zlepšila o 42,28 p. b., a to najmä nižšou hodnotou implicitných záväzkov,“ konštatovalo ministerstvo.
Súhrnná výročná správa dokumentuje vývoj a stav najdôležitejších parametrov verejných financií a ich zložiek. Zostavuje sa každoročne na jeseň v období druhého kola notifikácie výsledkov hospodárenia verejnej správy za predchádzajúci rok. V danom čase dochádza k spresňovaniu údajov na základe auditovaných účtovných závierok veľkej časti subjektov verejnej správy, ako aj na základe revízií podľa európskej metodiky.
Celkové príjmy verejnej správy za vlaňajšok dosiahli podľa správy 59,543 miliardy eur (42,9 % HDP) a celkové výdavky 65,689 miliardy eur (47,3 % HDP). V medziročnom porovnaní celkové príjmy vzrástli o 4,974 miliardy eur (1,6 p. b.) a celkové výdavky o 3,958 miliardy eur (0,5 p. b.).
Hrubý dlh verejnej správy ku koncu minulého roka dosiahol 83,957 miliardy eur (60,5 % HDP). Oproti jarnej notifikácii došlo k jeho revízii smerom nahor v nominálnom vyjadrení o 168.000 eur, v percentuálnom vyjadrení voči aktualizovanej hodnote HDP však úroveň dlhu klesla o 0,87 p. b.
„Štrukturálne saldo sa medziročne zlepšilo o 1,4 p. b. na úroveň -4,2 % HDP. V roku 2025 bola revidovaná hodnota jednorazových vplyvov, a to aj spätne za predchádzajúce roky. Za jednorazové vplyvy sa už nepovažujú výdavky spojené s vojnou na Ukrajine a výdavky na energopomoc,“ priblížilo v správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Zdôraznilo, že aj v roku 2025 Slovensko dodržalo rast čistých výdavkov povolený fiškálnymi pravidlami EÚ, keď sa zvýšili o 1,4 %. Oproti maximálnemu povolenému rastu 3,8 %, definovanému v strednodobom fiškálno-štrukturálnom pláne SR na roky 2025 až 2028, bol vývoj výdavkov pomalší.
„Kumulovaný rast čistých výdavkov stanovený trajektóriou EK na roky 2024 až 2026 je na úrovni 11,2 %. V skutočnosti sa predpokladá rast čistých výdavkov za roky 2024 až 2026 kumulatívne na úrovni 7,7 % a sú bezpečne pod stanoveným maximálnym rastom,“ podčiarkol rezort financií.
V minulom roku bol dodržaný aj limit verejných výdavkov pre rok 2025, schválený v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027. Celkové výdavky verejnej správy spadajúce pod limit dosiahli hodnotu 59,846 miliardy eur, čo je oproti schválenému limitu menej o 1,298 miliardy eur.
„Čisté bohatstvo verejného sektora dosiahlo k 31. decembru 2025 zápornú hodnotu 130,59 % HDP. Oproti predchádzajúcemu roku sa hodnota čistého bohatstva v pomere k HDP zlepšila o 42,28 p. b., a to najmä nižšou hodnotou implicitných záväzkov,“ konštatovalo ministerstvo.
Súhrnná výročná správa dokumentuje vývoj a stav najdôležitejších parametrov verejných financií a ich zložiek. Zostavuje sa každoročne na jeseň v období druhého kola notifikácie výsledkov hospodárenia verejnej správy za predchádzajúci rok. V danom čase dochádza k spresňovaniu údajov na základe auditovaných účtovných závierok veľkej časti subjektov verejnej správy, ako aj na základe revízií podľa európskej metodiky.