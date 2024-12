Vláda schválila vysporiadanie medzi ŽSR, ZSSK a ZSSK Cargo

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh majetkovoprávneho vysporiadania medzi Železnicami SR (ŽSR) a obchodnými spoločnosťami Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo). Ide o vysporiadanie pozemkov a stavieb po zaniknutej Železničnej spoločnosti, ktorá sa rozdelila na akciové spoločnosti ZSSK a ZSSK Cargo.



"Všeobecná hodnota celého nehnuteľného majetku určeného na vklady je vo výške 14.426.878,63 eura s DPH, z toho výška nepeňažného vkladu do základného imania ZSSK predstavuje hodnotu 1.115.092,93 eura s DPH a výška nepeňažného vkladu do základného imania ZSSK CARGO predstavuje hodnotu 13.311.785,70 eura s DPH," uviedlo Ministerstvo dopravy SR, ktoré je predkladateľom materiálu.



Cieľom transakcie je podľa rezortu dopravy zosúladenie vlastníckych práv k nehnuteľnému majetku, teda pozemkom a stavbám, s právom jeho užívania na základe zákonom zriadeného vecného bremena. Čiastočne naplnené tak budú zákonom stanovené podmienky transformačného procesu, ktorý bol schválený ešte v roku 2000.



"Zároveň dôjde k odstráneniu súčasných problémov súvisiacich s užívaním majetku, ktorý bude vložený do ZSSK a ZSSK Cargo, a to najmä pri preukázaní vzťahov k majetku v rámci riešenia opráv a rekonštrukcií užívaného majetku obchodnými spoločnosťami pre zabránenie znehodnocovania tohto majetku. Súčasne obe spoločnosti sú zapojené do riešenia projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj projektov v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, pričom súčasný skutkový stav v minulosti nedoriešeného majetkovoprávneho vysporiadania je prekážkou, ktorá má negatívny dopad na procesy a postupy uvedené v rámci stanovených míľnikov týchto projektov," priblížil rezort dopravy.