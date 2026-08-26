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Vláda schválila výstavbu administratívneho centra Ministerstva vnútra
MV si od výstavby a rekonštrukcie sľubuje zníženie roztrieštenosti umiestnenia zamestnancov či redukciu celkového počtu budov v jeho správe.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. augusta (TASR) - V areáli Ministerstva vnútra (MV) SR na Pribinovej ulici v Bratislave má pribudnúť nové administratívne centrum za viac ako 85,3 milióna eur a s kapacitou 1018 až 1350 zamestnancov. Zároveň by mala byť zrekonštruovaná zastaraná budova sídla rezortu. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.
„Nová budova poskytne vysoko flexibilný priestor, vhodné rokovacie priestory, ktorými aktuálne MV v stávajúcej budove nedisponuje a dostatok parkovacích miest pre návštevy, ako aj zamestnancov,“ uviedol rezort v predloženom materiáli. Podotkol, že zdroje na financovanie plánuje získať z predaja prebytočných budov, prevažne nachádzajúcich sa v Bratislave. „Z tohto dôvodu navrhujeme, aby prostriedky získané z predaja nepotrebných budov boli účelovo viazané v rozpočte v kapitole MV pre účely výstavby administratívneho centra,“ doplnil.
MV si od výstavby a rekonštrukcie sľubuje zníženie roztrieštenosti umiestnenia zamestnancov či redukciu celkového počtu budov v jeho správe. Zároveň má dôjsť k značnej úspore prevádzkových a transakčných nákladov.
Rezort dodal, že v súčasnosti disponuje štúdiou projektu, ktorý vychádzal z územného plánu daného územia. Štúdia uskutočniteľnosti bola predložená na hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze. MV deklarovalo, že odporúčania v hodnotení Zámeru optimalizácie priestorového zabezpečenia administratívnych kapacít rezortu vnútra v Bratislave zohľadní pri realizácii projektu a následne pristúpi k obstaraniu projektovej dokumentácie na jeho realizáciu.
Ministerstvo po schválení bodu spresnilo, že realizácia zámeru má umožniť redukciu počtu budov využívaných na administratívne účely z viac ako desiatich na štyri budovy. Zároveň sa počíta s tým, že zamestnanci jednej sekcie budú sústredení v jednej spoločnej budove. „Takéto priestorové usporiadanie má zefektívniť spoluprácu jednotlivých útvarov a priniesť úspory v prevádzkových aj transakčných nákladoch na zamestnancov,“ dodalo MV. V prípade zvýšenie energetickej efektívnosti rezort predpokladá, že nové a zrekonštruované priestory umožnia zníženie spotreby primárnej energie približne o 30 až 40 percent oproti pôvodným budovám.
„Nová budova poskytne vysoko flexibilný priestor, vhodné rokovacie priestory, ktorými aktuálne MV v stávajúcej budove nedisponuje a dostatok parkovacích miest pre návštevy, ako aj zamestnancov,“ uviedol rezort v predloženom materiáli. Podotkol, že zdroje na financovanie plánuje získať z predaja prebytočných budov, prevažne nachádzajúcich sa v Bratislave. „Z tohto dôvodu navrhujeme, aby prostriedky získané z predaja nepotrebných budov boli účelovo viazané v rozpočte v kapitole MV pre účely výstavby administratívneho centra,“ doplnil.
MV si od výstavby a rekonštrukcie sľubuje zníženie roztrieštenosti umiestnenia zamestnancov či redukciu celkového počtu budov v jeho správe. Zároveň má dôjsť k značnej úspore prevádzkových a transakčných nákladov.
Rezort dodal, že v súčasnosti disponuje štúdiou projektu, ktorý vychádzal z územného plánu daného územia. Štúdia uskutočniteľnosti bola predložená na hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze. MV deklarovalo, že odporúčania v hodnotení Zámeru optimalizácie priestorového zabezpečenia administratívnych kapacít rezortu vnútra v Bratislave zohľadní pri realizácii projektu a následne pristúpi k obstaraniu projektovej dokumentácie na jeho realizáciu.
Ministerstvo po schválení bodu spresnilo, že realizácia zámeru má umožniť redukciu počtu budov využívaných na administratívne účely z viac ako desiatich na štyri budovy. Zároveň sa počíta s tým, že zamestnanci jednej sekcie budú sústredení v jednej spoločnej budove. „Takéto priestorové usporiadanie má zefektívniť spoluprácu jednotlivých útvarov a priniesť úspory v prevádzkových aj transakčných nákladoch na zamestnancov,“ dodalo MV. V prípade zvýšenie energetickej efektívnosti rezort predpokladá, že nové a zrekonštruované priestory umožnia zníženie spotreby primárnej energie približne o 30 až 40 percent oproti pôvodným budovám.