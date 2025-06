Vláda schválila zámer obnovenia civilnej leteckej dopravy na Sliači

Bratislava 12. júna (TASR) - Na letisko Sliač by sa mohla vrátiť civilná letecká doprava. Zámer na návrh ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) vo štvrtok schválila vláda. Huliak má o obnovení civilnej leteckej prevádzky na Sliači začať rokovať s rezortmi obrany a dopravy, informáciu o výsledkoch rokovania má predložiť do konca februára 2026.



Zámer má podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne. „Obnova civilnej leteckej dopravy na Sliači má z dlhodobého hľadiska strategický význam nielen pre samotné mesto Sliač a jeho okolie, ale pre celé Slovensko. Dostupnosť, poloha a dostatok ubytovacích kapacít patria medzi kľúčové atribúty pri rozhodovaní o realizácii konferencií medzinárodného charakteru,“ uviedol rezort.



Ministerstvo tiež očakáva, že letisko by mohlo pritiahnuť nové investície. Návrat civilných letov na Sliač by tiež prispelo k rozvoju cestovného ruchu v regióne. „Dopravná dostupnosť je jedným z rozhodujúcich parametrov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie zahraničných klientov o návšteve kúpeľov s vysokou koncentráciou prírodných a liečivých prameňov, ako aj možnosti aktívneho oddychu, realizácie geomontánnej turistiky, cykloturistiky, ale aj spoznávanie jedinečností, osobitostí a rázovitosti kraja prostredníctvom vidieckeho cestového ruchu a agroturizmu v regióne stredného Slovenska,“ zhodnotilo MCRŠ s tým, že región by sa tak stal pre turistov dostupnejším.



Civilné lety na letisku Sliač boli zastavené koncom roka 2020 pre nevyhnutnú rekonštrukciu vojenskej časti letiska. Tá by mala byť dokončená v priebehu najbližších dvoch rokov.