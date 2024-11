Vláda schválila zmenu pri poskytovaní dotácií z úradu podpredsedu

Bratislava 6. novembra (TASR) - Vláda schválila zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Upraviť by sa mali podmienky, rozsah aj spôsob ich poskytovania. Okrem toho by sa mal určiť aj okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľom o poskytnutie dotácie. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý predložil podpredseda vlády Peter Kmec (Hlas-SD).



"Účelom pripravovaného návrhu zákona je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z delimitácie agendy, aplikačnej praxe, precizovanie vybraných ustanovení, ako aj zjednotenie úpravy pre ďalšie fungovanie samostatného Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku," uviedol úrad v predkladacej správe.



Doplnil, že zapracovaním týchto zmien sa dosiahne väčšia prehľadnosť právnej úpravy v jednotlivých oblastiach. Z návrhu zákona vyplýva, že by sa mal upraviť aj okruh žiadateľov, postup pri predkladaní žiadosti a jej obsah či spôsob poskytovania dotácií. Ďalej by sa mali určiť oblasti, na ktoré nemožno poskytnúť ani použiť dotáciu a upravuje výkon kontroly hospodárenia s poskytnutou dotáciou a dodržiavanie podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie.



"Toto ustanovenie vymedzuje účel poskytovania dotácií v pôsobnosti úradu, respektíve v rámci účelu poskytovania dotácií oblasti, na ktoré môže úrad poskytnúť dotáciu na príslušný rozpočtový rok z rozpočtovej kapitoly úradu. Pod podporou projektov využívajúcich hybridné modely financovania možno chápať podporu, ktorá je na princípe pomoci podnikom kombináciou dotácie a podpory podnikom zo súkromných zdrojov od domáceho alebo zahraničného podniku, technologicky vyspelej spoločnosti, či nadnárodnej korporácie alebo špičkového akcelerátora pre inovácie alebo na základe zmluvného partnerstva s poskytovateľom pomoci," uviedol úrad v schválenom návrhu.



Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. marca 2025.