Vláda schválila zmeny v národnej tabuľke frekvenčného spektra

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Vláda v stredu schválila zmeny v národnej tabuľke frekvenčného spektra. Do návrhu národnej tabuľky z dielne Ministerstva dopravy SR boli zapracované nové rozhodnutia a odporúčania EÚ aj Európskeho výboru pre elektronické komunikácie, rovnako tiež požiadavky viacerých štátnych inštitúcií.

Zároveň úpravy v národnej tabuľke vyplývali aj z potreby zosúladenia s európskou tabuľkou frekvenčného spektra, ktorá bola zverejnená v marci minulého roka. Národná tabuľka podľa ministerstva dopravy obsahuje údaje o frekvenčnom pásme a jeho pridelení pre príslušné rádiokomunikačné služby, údaje o chránených frekvenciách alebo informáciu, či je príslušné frekvenčné pásmo v SR pridelené pre civilné, prípadne vojenské účely.
