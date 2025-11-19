< sekcia Ekonomika
Vláda schválila zmeny v zákone o verejnom obstarávaní
Navrhované znenie umožní vykonať kontrolu zmeny zmluvy všetkých nadlimitných zákaziek na základe výsledkov rizikovej analýzy.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Novela zákona o verejnom obstarávaní, predložená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, by mala zefektívniť proces kontroly vykonávanej Úradom pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľským orgánom. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v stredu schválila vláda SR. Zároveň požiadala Národnú radu (NR) SR o prerokovanie materiálu v skrátenom legislatívnom konaní.
„Súčasné procesy verejného obstarávania spolu s nevyhnutnou aktualizáciou rizikového prístupu sa prejavujú v niektorých aspektoch ako prekážka v efektívnej implementácii investícií financovaných z fondov Európskej únie. Každé predĺženie tohto stavu zvyšuje riziko prepadnutia finančných prostriedkov z európskych zdrojov v nasledujúcich rokoch a brzdí kľúčové strategické investície, čím priamo ohrozuje plnenie dôležitých hospodárskych záujmov SR a rozvoj hospodárstva,“ vysvetlil predkladateľ materiálu.
Novela prináša viacero zmien v oblasti kontrol a realizácie zákaziek. Stanovuje napríklad, že zadávanie zákazky môže realizovať nielen prijímateľ, ale aj partner, keďže partner sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom.
Navrhované znenie ďalej umožní vykonať kontrolu zmeny zmluvy všetkých nadlimitných zákaziek na základe výsledkov rizikovej analýzy. „Podmienkou pre začatie kontroly po uzavretí zmluvy z podnetu poskytovateľa je riadne vykonaná analýza rizík,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Zároveň sa predlžuje lehota na oznámenie o začatí kontroly zo štyroch na sedem pracovných dní a umožňuje sa, aby kontrola po uzavretí zmluvy mohla byť vykonaná aj v iných priestoroch ako u prijímateľa.
Návrhom zákona sa súčasne rieši prísľub SR vysporiadať sa s námietkami nesúladu definície základného bezpečnostného záujmu. Prijatie novej právnej úpravy pravidiel v čo najskoršom termíne je tak nevyhnutné na zníženie rizika, respektíve zamedzenie vzniku možných finančných strát štátu, dodalo MIRRI SR.
„Súčasné procesy verejného obstarávania spolu s nevyhnutnou aktualizáciou rizikového prístupu sa prejavujú v niektorých aspektoch ako prekážka v efektívnej implementácii investícií financovaných z fondov Európskej únie. Každé predĺženie tohto stavu zvyšuje riziko prepadnutia finančných prostriedkov z európskych zdrojov v nasledujúcich rokoch a brzdí kľúčové strategické investície, čím priamo ohrozuje plnenie dôležitých hospodárskych záujmov SR a rozvoj hospodárstva,“ vysvetlil predkladateľ materiálu.
Novela prináša viacero zmien v oblasti kontrol a realizácie zákaziek. Stanovuje napríklad, že zadávanie zákazky môže realizovať nielen prijímateľ, ale aj partner, keďže partner sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom.
Navrhované znenie ďalej umožní vykonať kontrolu zmeny zmluvy všetkých nadlimitných zákaziek na základe výsledkov rizikovej analýzy. „Podmienkou pre začatie kontroly po uzavretí zmluvy z podnetu poskytovateľa je riadne vykonaná analýza rizík,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Zároveň sa predlžuje lehota na oznámenie o začatí kontroly zo štyroch na sedem pracovných dní a umožňuje sa, aby kontrola po uzavretí zmluvy mohla byť vykonaná aj v iných priestoroch ako u prijímateľa.
Návrhom zákona sa súčasne rieši prísľub SR vysporiadať sa s námietkami nesúladu definície základného bezpečnostného záujmu. Prijatie novej právnej úpravy pravidiel v čo najskoršom termíne je tak nevyhnutné na zníženie rizika, respektíve zamedzenie vzniku možných finančných strát štátu, dodalo MIRRI SR.