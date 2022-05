Vláda schválila zmeny zákona o Štátnej pokladnici

Bratislava 26. mája (TASR) – Výdavky osobitného účtu Štátnej pokladnice sa rozšíria o úročenie zostatkov negatívnou úrokovou sadzbou, a tiež o výdavky, ktoré vznikajú z dôvodu zavádzania nových služieb pre klientov Štátnej pokladnice. Sem patrí napríklad zmluvne dohodnutá ročná odmena pre Národnú banku Slovenska (NBS) za poskytovanie špecializovaných bankových služieb v krízových situáciách. Vyplýva to z novely zákona o Štátnej pokladnici, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Zmeny sa dotknú aj kompetencií Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.



"Hlavným cieľom novely zákona je spresnenie vymedzenia osobitného účtu, spresnenie vymedzenia a doplnenie príjmov osobitného účtu, spresnenie vymedzenia a rozšírenie výdavkov osobitného účtu a úprava formy preddavku, ktorou sa v priebehu rozpočtového roka odvádza prebytok osobitného účtu do príjmov štátneho rozpočtu," uviedol rezort financií v predkladacej správe k schválenému materiálu.



Novela zákona spresňuje aj ustanovenia týkajúce sa postavenia Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity s ohľadom na vzťah k Ministerstvu financií Slovenskej republiky, na uzatváranie transakcií s finančnými nástrojmi, ktoré zahŕňajú finančné operácie aj obchody, na spätné odkúpenie a predčasné splácanie štátneho dlhu.



Medzi kompetencie agentúry pribudlo vykonávanie činnosti na zabezpečenie podpory likvidity štátnych cenných papierov na finančnom trhu, vrátane primárneho trhu a sekundárneho trhu so štátnymi cennými papiermi, ale aj vykonávanie finančných operácií a obchodov s derivátmi a ich zábezpekami vrátane zriadenia zábezpeky.