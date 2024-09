Vláda schválila zoznam obcí, kde vzniknú centrá zdieľaných služieb

Bratislava 25. septembra (TASR) - Centrá zdieľaných služieb vzniknú vo vybraných 22 obciach z najmenej rozvinutých regiónov. Peniaze na ich zriadenie poskytne Ministerstvo vnútra (MV) SR z plánu obnovy a prostriedky na personálne kapacity zabezpečí Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vďaka eurofondovej výzve. Rezort o tom informoval v stredu.



Cieľom vybudovania týchto centier je podľa rezortu posilniť administratívne kapacity a efektivitu verejnej správy. Vznikom centier bude taktiež zabezpečené splnenie míľnika v rámci šiestej žiadosti o platbu z plánu obnovy. Peniaze dostanú samosprávy formou priameho vyzvania.



"Vybrané obce spĺňajú požiadavky stanovené auditom, prejavili záujem o zriadenie centier zdieľaných služieb, sú z najmenej rozvinutého regiónu, sú schopné v stanovenom termíne zrealizovať ich zriadenie a sú pripravené zvýšiť efektivitu výkonu verejnej moci zvýšením počtu vykonávaných agend v rámci spoločného obecného úradu alebo zvýšením počtu obcí zahrnutých do spoločného obecného úradu," vysvetlil rezort investícií.



Výzvu na zriadenie centier zdieľaných služieb vo forme pilotného riešenia vyhlási MV SR do 30. septembra tohto roka. Následne MIRRI vyhlási výzvu na financovanie ľudských zdrojov, ktoré budú v centrách pôsobiť.



"Po tom, ako vláda schválila návrh, kde budú centrá zriadené, my pracujeme na splnení druhej polovice zadania. A to, že ešte do konca tohto roka plánujeme vyhlásiť výzvu na financovanie ľudí, ktorí budú v centrách pracovať. To, o aké pozície pôjde, bude ešte predmetom diskusií," uzavrel štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.