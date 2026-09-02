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Vláda schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho

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Na snímke vyschnuté koryto Karloveského ramena. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Minister pôdohospodárstva má predložiť vláde na schválenie štatút komisie do 9. septembra.

Autor TASR
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Nitre schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Minister pôdohospodárstva má predložiť vláde na schválenie štatút komisie do 9. septembra.

Zriadením komisie sa podľa MPRV vytvorí stály mechanizmus, prostredníctvom ktorého bude štát schopný problematiku sucha a nedostatku vody riešiť koordinovane, na základe odborných údajov a s jasne určenými prioritami.

„Cieľom je, aby Slovenská republika nebola odkázaná iba na riešenie následkov sucha, ale mala vytvorený funkčný systém jeho prevencie, včasnej reakcie a dlhodobého riadenia rizík spojených s nedostatkom vody,“ zdôvodnil agrorezort.

„Na tento účel sa navrhuje zriadiť Národná komisia pre vodu a sucho ako stály nadrezortný odborný, koordinačný a iniciačný orgán, ktorý vytvorí jednotnú úroveň pre strategické rozhodovanie štátu v oblasti prevencie a riešenia sucha a nedostatku vody,“ dodalo MPRV.
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