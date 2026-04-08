Vláda schválila zriadenie rady vlády pre digitálnu transformáciu a AI
Schválením predkladaného materiálu sa zabezpečí postavenie a činnosť Rady vlády SR pre digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu.
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Vládny kabinet v stredu schválil návrh na zriadenie Rady vlády SR pre digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu (AI), ktorý na rokovanie predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Schválením predkladaného materiálu sa zabezpečí postavenie a činnosť Rady vlády SR pre digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu ako poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu vlády pre otázky informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike,“ priblížil predkladateľ.
Úlohou Rady vlády SR pre digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu tak bude podľa MIRRI oproti Rade vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh aj formovanie priorít a cieľov digitálnej politiky v SR a zabezpečovanie komplementarity jednotlivých legislatívnych návrhov digitálnej agendy vrátane koordinácie postupu ich zavádzania do praxe v súlade s určenými prioritami.
„Schválením predkladaného materiálu sa zabezpečí postavenie a činnosť Rady vlády SR pre digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu ako poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu vlády pre otázky informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike,“ priblížil predkladateľ.
Úlohou Rady vlády SR pre digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu tak bude podľa MIRRI oproti Rade vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh aj formovanie priorít a cieľov digitálnej politiky v SR a zabezpečovanie komplementarity jednotlivých legislatívnych návrhov digitálnej agendy vrátane koordinácie postupu ich zavádzania do praxe v súlade s určenými prioritami.