Vláda schválila zrušenie diaľničných známok

Bratislava 12. februára (TASR) – Diaľničné známky za užívanie vymedzených úsekov ciest by sa mali zrušiť. Vláda v stredu schválila s pripomienkou návrh na zrušenie zákona o diaľničnej známke, ktorý na rokovanie predložil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Kabinet zároveň schválil aj skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu.



"Navrhuje sa zrušiť povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov ciest z dôvodu nedostavanej diaľničnej siete a zvýšenie disponibilného príjmu obyvateľstva," konštatuje sa v dôvodovej správe. Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2021.



Naliehavosť prijatia návrhu zákona bola odôvodnená aktuálnou situáciou, ktorá si vyžaduje účinné riešenia v záujme zvýšenia disponibilného príjmu širokých skupín obyvateľstva znížením ich výdavkov na platenie diaľničných známok.



Zámer zrušiť diaľničné známky pre fyzické osoby a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony predstavil v utorok (11. 2.) predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko. Podotkol, že to bola jedna z podmienok mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá sa má uskutočniť. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyčíslil, že toto opatrenie by malo stáť približne 70 miliónov eur.