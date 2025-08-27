< sekcia Ekonomika
Vláda schválila zrušenie Stratégie vzdelávania na rezorte práce
Splnenie viacerých opatrení a úloh z tejto stratégie bolo totiž podmienené zabezpečením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh na zrušenie Stratégie rezortného vzdelávania na roky 2024 až 2030 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Splnenie viacerých opatrení a úloh z tejto stratégie bolo totiž podmienené zabezpečením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, no v rámci konsolidácie verejných financií nie je možné podľa rezortu práce garantovať dostatočné finančné zdroje na ich realizáciu.
„Zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky umožní Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky flexibilne revidovať Stratégiu, čiastkové strategické opatrenia, upravovať harmonogram ich plnenia, priorizovať jednotlivé úlohy a opatrenia a zabezpečiť ich realizáciu v súlade s dostupnými finančnými možnosťami, a to pri zachovaní hlavných strategických cieľov vzdelávania v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Revidovaná Stratégia bude prijatá na úrovni rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uviedlo MPSVR vo vlastnom materiáli.
„Zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky umožní Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky flexibilne revidovať Stratégiu, čiastkové strategické opatrenia, upravovať harmonogram ich plnenia, priorizovať jednotlivé úlohy a opatrenia a zabezpečiť ich realizáciu v súlade s dostupnými finančnými možnosťami, a to pri zachovaní hlavných strategických cieľov vzdelávania v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Revidovaná Stratégia bude prijatá na úrovni rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uviedlo MPSVR vo vlastnom materiáli.