Vláda schválila zrušenie Stratégie vzdelávania na rezorte práce

Snímka z výjazdového rokovania vlády SR v stredu 27. augusta 2025 v Senici. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Splnenie viacerých opatrení a úloh z tejto stratégie bolo totiž podmienené zabezpečením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh na zrušenie Stratégie rezortného vzdelávania na roky 2024 až 2030 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Splnenie viacerých opatrení a úloh z tejto stratégie bolo totiž podmienené zabezpečením finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, no v rámci konsolidácie verejných financií nie je možné podľa rezortu práce garantovať dostatočné finančné zdroje na ich realizáciu.

Zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky umožní Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky flexibilne revidovať Stratégiu, čiastkové strategické opatrenia, upravovať harmonogram ich plnenia, priorizovať jednotlivé úlohy a opatrenia a zabezpečiť ich realizáciu v súlade s dostupnými finančnými možnosťami, a to pri zachovaní hlavných strategických cieľov vzdelávania v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny. Revidovaná Stratégia bude prijatá na úrovni rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uviedlo MPSVR vo vlastnom materiáli.
