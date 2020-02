Vláda schválila zdvojnásobenie prídavku na dieťa

Bratislava 12. februára (TASR) - Rodičia by si mali finančne prilepšiť. Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý má zabezpečiť zvýšenie prídavku na dieťa, a to plošne aspoň na sumu 50 eur. Parlament sa má týmto návrhom zaoberať na mimoriadnej schôdzi v rámci skráteného legislatívneho konania.



Zvýšenie prídavku na dieťa bude v budúcom roku 2021 predstavovať 25,05 eura mesačne. "Návrh zákona má za cieľ poskytnúť rodičom nezaopatreného dieťaťa väčšiu podporu zo strany štátu a čiastočne odbremeniť rodičov od finančných výdavkov, ktoré im vznikajú v dôsledku zabezpečovania starostlivosti o nezaopatrené dieťa," konštatuje rezort práce v dôvodovej správe k novele zákona s tým, že súčasná suma tejto dávky sa aj napriek každoročnej valorizácii javí ako nepostačujúca.



V budúcom roku sa zvýšenie prídavku na dieťa bude priemerne mesačne týkať 1.087.900 ľudí, priemerne mesačne by sa malo opatrenie dotknúť 651.830 detí a vyžiadať by si malo takmer 300 miliónov eur.