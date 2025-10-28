Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vláda schválila zvýšenie výmery investície Šurany Industrial park

Pôvodná plocha investície sa zníži o 46,2 hektára, no zároveň sa do územia investície dopĺňajú pozemky s výmerou 86,6 ha.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Celková výmera priemyselného parku v Šuranoch, na ktorom má vyrásť baterkáreň Gotion InoBat Batteries, sa má zvýšiť o viac ako 40 hektárov (ha) na 636 ha. Vyplýva to z návrhu na zmenu osvedčenia o strategickej investícii na investičný projekt Šurany Industrial Park, ktorý v utorok na výjazdovom zasadnutí schválila vláda. Zmeny podľa predloženého materiálu reagujú na dopracovania realizačného stupňa projektovej dokumentácie a požiadaviek dotknutých subjektov.

Pôvodná plocha investície sa zníži o 46,2 hektára, no zároveň sa do územia investície dopĺňajú pozemky s výmerou 86,6 ha. „Navrhovaná zmena územia investície reaguje na potrebu doplnenia pozemkov nevyhnutných na realizáciu upravenej a novej dopravnej infraštruktúry,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe.

V oblasti cestnej dopravy ide o rozšírenie záberu pozemkov pre výstavbu protihlukových stien a úpravu napojenia existujúcich ciest na cestu I/64 v súlade s technickými podmienkami Slovenskej správy ciest. Ako vyvolaná investícia na základe požiadaviek mesta Šurany sa dopĺňajú cyklotrasy v intraviláne a napojenie mestskej časti Nitriansky Hrádok.

Zároveň dochádza k úprave železničného dopravného napojenia, kde bolo v zmysle požiadaviek Železníc Slovenskej republiky posunuté odbočenie z trate Nové Zámky - Šurany tak, aby bola rešpektovaná požadovaná dĺžka koľají pre nový železničný terminál.

MH Invest, ktorý investíciu realizuje, navrhol aj precizovanie v určení vecne príslušného správneho orgánu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky ako príslušného orgánu na rozhodovanie o opravných prostriedkoch pre povoľovacie konania stavieb, ktoré sú súčasťou strategickej investície, pred Regionálnym úradom pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, a to výslovným doplnením názvu regionálneho úradu. To má priniesť zvýšenie právnej istoty pri realizácii investície.
.

