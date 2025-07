Vláda si schválila 15 úloh, ktoré majú pomôcť automobilovému priemyslu

Bratislava 4. júla (TASR) - Zmeny v zákone o investičnej pomoci, rozvoj kapacít pre zhodnocovanie odpadov osobitne významných pre automobilový priemysel, podpora obstarávania nízkoemisných vozidiel či predĺženie termínu na uplatnenie superodpočtu. To sú niektoré z 15 úloh prijatých vládou SR na piatkovom mimoriadnom zasadnutí venovanom automobilovému priemyslu. Kabinet zároveň schválil správu o aktuálnom stave automobilového priemyslu v Slovenskej republike a o súvisiacich opatreniach vlády SR.



„Cieľom materiálu je poukázať na výzvy automobilového priemyslu Slovenskej republiky ako strategického odvetvia ekonomiky v kontexte súčasných kríz a globálnych zmien,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v predloženom materiáli.



Výroba automobilov je na Slovensku kľúčovým hospodárskym odvetvím, ktoré zodpovedá za tvorbu približne 10 % hrubého domáceho produktu (HDP), priamo zamestnáva približne 128.000 ľudí a celkovo generuje až 220.000 pracovných miest. Približne 98 % vyrobených vozidiel je exportovaných, čím sa automobilový priemysel zásadne podieľa na celkovom exporte podielom približne 44,3 % hrubej pridanej hodnoty.



Podľa prognóz Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR sa očakáva opätovný nárast výroby za rok 2025 na úroveň 1,15 milióna vozidiel, po plnom rozbehu výroby závodu Volvo vo Valalikoch v roku 2027 možno predpokladať výrobu na úrovni 1,27 milióna vozidiel.



„Vláda SR si uvedomuje, že automobilový priemysel prechádza najhlbšou transformáciou za celú svoju existenciu. Je odhodlaná zabezpečiť, že Slovensko bude počas tejto transformácie aj po nej miestom, kde bude automobilový priemysel nielen udržateľne pôsobiť, ale aj ďalej investovať a rozvíjať sa do budúcna,“ uviedol rezort hospodárstva.



Navrhované opatrenia sa zameriavajú najmä na podporu ďalších investícií do výroby automobilov a dekarbonizácie výroby, rozvoj zhodnocovania odpadov a obehového hospodárstva, prispôsobenie štruktúry vzdelávania potrebám trhu práce, odstránenie prekážok vývoja nových vozidiel vrátane asistovaných a autonómnych a na podporu stability v globálnych obchodných vzťahoch vrátane dostupnosti surovín. Ministerka hospodárstva má tak schválenú úlohu v koordinácii s Európskou komisiou podporovať rokovania s vládou Čínskej ľudovej republiky o umožnení vývozu minerálov vzácnych zemín potrebných pre automobilový priemysel v Slovenskej republike.



Okrem už spomenutých úloh má napríklad minister dopravy do konca marca budúceho roka identifikovať vhodné lokality na vytvorenie testovacích zón alebo testovacích koridorov pre autonómne vozidlá na koridoroch európskeho významu a mestských uzloch a ustanoviť zoznam testovacích lokalít. Do konca budúceho roka má zároveň predložiť na rokovanie vlády návrh zmien príslušných právnych predpisov, ktorými sa upravia podmienky testovacej prevádzky vozidla a systémov bez typového schválenia vrátane umožnenia ich evidencie a používania aj v zahraničí.