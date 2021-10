SR sa pripojí k všeobecnej alokácii osobitých práv čerpania v MMF

Bratislava 7. októbra (TASR) – Slovensko sa zúčastní na všeobecnej alokácii osobitných práv čerpania (SDR) v Medzinárodnom menovom fonde (MMF). Podľa predbežných prepočtov MMF je v prospech SR alokovaných 950 miliónov SDR, čo je približne 1,15 miliardy eur. Tieto prostriedky sa stanú súčasťou rezervných aktív v bilancii Národnej banky Slovenska (NBS). Vyplýva to z materiálu Návrh účasti Slovenskej republiky na všeobecnej alokácii osobitných práv čerpania v Medzinárodnom menovom fonde, ktorý vo štvrtok schválila vláda.



Právo alokovať SDR všetkým členom má MMF v prípade, že existuje globálna potreba na doplnenie rezervných aktív. Doteraz tak spravil trikrát, a to v 70. rokoch minulého storočia vo výške 9,3 miliardy SDR, v 80. rokoch vo výške 12,1 miliardy SDR a v roku 2009 vo výške 161,3 miliardy SDR. Pre zdravotnú a ekonomickú krízu spôsobenú pandémiou navrhol MMF v apríli tohto roku uskutočniť všeobecnú alokáciu SDR vo výške 650 miliárd USD (750,23 miliardy eur).



SDR môže každý členský štát MMF použiť na rôzne účely, napríklad na poskytnutie pôžičiek, grantov, swapové operácie alebo splatenie časti členskej kvóty v MMF. Vzhľadom na to, že obchodovať s menou SDR môže len obmedzený počet subjektov, likvidita trhu s SDR je v súčasnosti zabezpečovaná zo strany MMF prostredníctvom systému stálych dohôd, ktoré sú uzatvárané na báze dobrovoľnosti alebo prostredníctvom designačného mechanizmu, účasť na ktorom vyplýva pre členov MMF z dohody o MMF.



Vláda zároveň uložila ministrovi financií uzavrieť dodatok k dohode o refundácii rozdielu výnosových a nákladových úrokov vyplývajúcich NBS z účasti Slovenska na správe osobitných práv čerpania a celkového úrokového diferenciálu vyplývajúceho Národnej banke Slovenska z operácií s Medzinárodným menovým fondom.



(1 EUR = 1,1542 USD)