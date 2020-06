Slovensko súhlasí so spôsobom vyrovnania dlhu Somálska voči MMF

Bratislava 17. júna (TASR) – Slovensko vyjadruje súhlas so spôsobom vyrovnania nedoplatkov a dlhu Somálska voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF). Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu financií, ktorý v stredu odsúhlasil vládny kabinet.



Celkový somálsky dlh je vo výške 5,2 miliardy USD. Pri znížení dlhu bude Somálsko oprávnené na operácie a programy Svetovej banky (SB), čiže získa prístup k rozvojovému financovaniu formou grantov a zvýhodnených pôžičiek. Jeho dlh však musí klesnúť na 2,1 miliardy USD.



Medzinárodnému menovému fondu dlhuje Somálsko vyše 340 miliónov USD. MMF odsúhlasil vyrovnanie dlhu a nedoplatkov Somálska 25. marca. V tejto súvislosti sa šéfka MMF Kristalina Georgievová obrátila na Slovensko so žiadosťou o poskytnutie podielu Slovenska na čiastočnom rozpustení naakumulovanej sumy vnútorných zdrojov MMF na vyrovnanie nedoplatkov a dlhu Somálska voči MMF. Podiel Slovenska je takmer 640.000 eur.



MMF v rámci tejto iniciatívy oslovil všetky svoje členské štáty vrátane tých nízkopríjmových. Doteraz sa zapojilo 100 krajín, ktoré poskytli naakumulované vnútorné zdroje MMF a aj grantové prostriedky, ale aj Európska komisia a členské štáty Africkej rozvojovej banky či Parížskeho klubu.



Ako dodal rezort v materiáli, Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) schválila 7. apríla spôsob vyrovnania nedoplatkov a dlhu Somálska voči MMF a to tak, že MMF vyplatí čiastku na účet NBS, následne NBS na základe žiadosti rezortu financií ako finančného agenta zabezpečí predaj celého objemu prostriedkov za eurový ekvivalent, ktorý bude prevedený na účet Ministerstva financií SR. Rezort potom zašle úhradu vo výške podielu SR na dlhu a nedoplatkoch Somálska voči MMF na účet fondu. Na verejné financie Slovenska to preto bude mať neutrálny vplyv.



„Ministerstvo financií SR a NBS odporúčajú vláde SR súhlasiť s odpustením dlhu a nedoplatkov Somálska voči MMF. Zároveň je potrebné poveriť NBS realizáciou operácií vyplývajúcich z participácie SR na riešení vysporiadania dlhu a nedoplatkov Somálska voči MMF,“ píše sa v materiáli.