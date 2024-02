Slovensko uzatvorí novú dohodu o konštituencii v Svetovej banke

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovensko uzatvorí novú dohodu o vytvorení dlhodobej konštituencie v skupine Svetovej banky na roky 2024 až 2034. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR v utorok schválila vláda.



Novú dohodu je potrebné uzatvoriť vzhľadom na ukončenie platnosti tej doterajšej z roku 2014. Členmi novej konštituencie ostanú všetci doterajší členovia okrem Bieloruska. Bude ju teda tvoriť Belgicko, Rakúsko, SR, ČR, Luxembursko, Maďarsko, Slovinsko, Turecko a Kosovo.



"Dôjde však k prerozdeleniu jednotlivých pozícií členských krajín v zmysle rotačnej schémy dohodnutej v rámci negociačného procesu k dohode, pričom sa vychádzalo z veľkosti kvót jednotlivých krajín konštituencie v Svetovej banke," priblížilo ministerstvo financií.



Slovenská republika bude mať na základe novej dohody priame zastúpenie v novej konštituencii na úrovni poradcu výkonného riaditeľa počas obdobia prvých siedmich rokov z desiatich, a to od novembra 2024 do októbra 2031. Slovenský poradca bude v tomto čase platený zo zdrojov Svetovej banky. Ide o porovnateľné postavenie s doterajším obdobím.



"Navyše oproti súčasnej konštituenčnej dohode bude mať SR možnosť, nie však povinnosť, obsadiť miesto poradcu výkonného riaditeľa našej konštituencie aj na ostatné tri roky od novembra 2031 do októbra 2034. V tomto období by bol ale poradca za SR platený zo zdrojov SR," vysvetlil rezort financií.



Vzhľadom na to, že Slovensko neuznalo nezávislosť Kosova, ale v dohode vystupuje Kosovo ako jedna zo zúčastnených strán, Slovenská republika podobne ako pri súčasnej dohode vydá vyhlásenie, ktorým opätovne deklaruje svoju pozíciu k tejto krajine. Tiež v ňom vyhlási, že sa nepovažuje byť viazaná dohodou vo vzťahu ku Kosovu.



Dohoda o vytvorení dlhodobej konštituencie v skupine Svetovej banky na roky 2024 až 2034 bude platná dňom podpisu všetkých zmluvných strán. Účinnosť má nadobudnúť od 1. novembra 2024.