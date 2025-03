Vláda: Sociálna poisťovňa bude do roku 2029 pokračovať v digitalizácii

Bratislava 12. marca (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) sa v minulom roku zamerala najmä na zjednodušenie a digitalizáciu procesov pre obyvateľov Slovenska. Pokračovať chce ďalšími opatreniami, do roku 2029 by mal prejsť zmenou najmä systém dôchodkovej sekcie v papierovej podobe, ktorý je využívaný prevažne na výpočet dôchodkov, a nahradiť by ho mala online verzia. Vyplýva to zo správy o plnení strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2024, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.



"Poisťovňa sa zamerala na komplexný rozvoj proaktívneho prístupu s koncepčným cieľom poskytovať služby bez nutnosti aktívneho prístupu občana, ktorý má právny nárok na dané služby. Týmto prístupom chce poisťovňa odľahčiť svojich klientov od úradných povinností, ako aj efektívnejšie a flexibilnejšie vykonávať svoju činnosť," uviedla SP vo vlastnom materiáli.



Jednou z aktivít poisťovne bola v minulom roku aj spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s novelami zákona o sociálnom poistení, napríklad pri nahradení rodičovského dôchodku poskytnutím podielu zaplatenej dane z príjmov či pri vytvorení komplexnej dôchodkovej prognózy zo všetkých pilierov. Ďalej sa podieľala aj na pripomienkovaní zákonov o starobnom dôchodkovom sporení a o zamestnanosti.



"Na podnet poisťovne bola do novely zákona o zdravotnej starostlivosti zapracovaná a následne aj Národnou radou Slovenskej republiky schválená možnosť ukončiť dočasnú pracovnú neschopnosť (PN) posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ktorej účelom je zabrániť zneužívaniu inštitútu dočasnej pracovnej neschopnosti, ale aj úpravy, ktorej cieľom je odstránenie niektorých aplikačných problémov v súvislosti s elektronickou PN," priblížila poisťovňa.



Jej cieľom je v období rokov od 2024 do 2029 zefektívňovať organizačnú štruktúru, zvyšovať kvalitu služieb pre ľudí či pripraviť koncepciu bezpapierovej kancelárie a nahradiť ju elektronickou agendou.