Sociálna poisťovňa ráta v roku 2025 so zdrojmi viac ako 16 miliárd eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) očakáva v roku 2025 zdroje vo výške 16,028 miliardy eur, čo je oproti aktuálnemu roku zvýšenie o takmer 5 %. Príjmy poisťovne by mali dosiahnuť na budúci rok 15,094 miliardy eur, z toho príjmy z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva 11,566 miliardy eur. Viac ako 934 miliónov eur získa SP z nevyčerpaných zdrojov minulých rokov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2025 a rozpočtového výhľadu na roky 2026 až 2027, ktoré utorok schválila vláda.



Zo štátneho rozpočtu by mala SP získať 2,75 miliardy eur, čo je približne rovnaká suma ako predpokladaná skutočnosť tohto roka. V ďalších rokoch by sa podľa návrhu mala suma postupne znižovať až na 2,35 miliardy eur v roku 2027.



Najväčšie výdavky predpokladá poisťovňa pri dôchodkových dávkach, a to vo výške 12,895 miliardy eur. Z toho na starobné poistenie by malo ísť v budúcom roku 11,451 miliardy eur a na invalidné poistenie 1,443 miliardy eur. Druhou najvýraznejšou položkou sú nemocenské dávky, na ktoré je vyčlenených celkovo 1,178 miliardy eur.



Návrh rozpočtu na budúci rok počíta s výdavkami pri úrazovom poistení vo výške 69,3 milióna eur. Na garančné poistenie by malo ísť 42,8 milióna eur. V prípade dávky v nezamestnanosti a na výplatu podpory v čase skrátenej práce ráta SP s výdavkami vo výške 306,9 milióna eur.



"V návrhu rozpočtu na rok 2025 sa na celkových výdavkoch správneho fondu najväčšou mierou podieľajú prostriedky na mzdy v objeme 45,38 %. S tým súvisiace plnenia (poistné a príspevok do poisťovní) predstavujú 17,92 %. Ostatné prevádzkové náklady tvoria 33,98-percentný podiel. Zostávajúcich 2,72 % je určených na kapitálové výdavky," uviedla SP. Poisťovňa dodala, že jej v budúcom roku porastú aj náklady na tovary a poštové služby, a to z dôvodu povinnosti zasielania rozhodnutí o nároku na dávky sociálneho poistenia doporučenou zásielkou a rastu poštových cien.



V rokoch 2026 až 2027 sa majú výdavky SP zvýšiť. V roku 2026 majú byť na úrovni 15,605 miliardy eur a nasledujúci rok majú stúpnuť o 331 miliónov eur na vyše 15,936 miliardy eur.