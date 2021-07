Vláda: Sociálnu situáciu obyvateľstva SR vlani poznačila pandémia

Bratislava 7. júla (TASR) – Slovenskú ekonomiku, ale aj celú spoločnosť vlani poznačila pandémia nového koronavírusu. Konštatuje sa to v správe o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2020 z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu vzal na vedomie vládny kabinet. Pandémia a s ňou súvisiace opatrenia ovplyvnili najmä trh práce.



Podľa výberového zisťovania pracovných síl celková zamestnanosť vlani poklesla o dve percentá (o 52.400 osôb) a v priemere vlani pracovalo 2.531.300 ľudí. Počet zamestnancov sa znížil o 41.900 osôb a počet podnikateľov o 9400.



Nezamestnanosť podľa dát Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR vlani medziročne narástla o takmer štvrtinu. Nezamestnaných Slovákov bolo vlani viac než 200.000. Miera evidovanej nezamestnanosti sa medziročne zvýšila o 2,65 percentuálneho bodu (p. b.) na 7,6 %, pričom ide o prvý nárast od roku 2012.



Vlaňajšia priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca sa zvýšila o 3,8 % na hodnotu 1133 eur. "Reálna mzda po zohľadnení vývoja spotrebiteľských cien vzrástla menej, a to o 1,9 %," podotkol rezort v materiáli.



Čo sa týka demografického vývoja, vlaňajšok sa vyznačoval prirodzeným úbytkom, a to o 2439 ľudí – zomretých bolo 59.089 a živo narodených 56.650.



Z výberového zisťovania pracovných síl tiež vyplynulo, že priemerný počet ekonomicky aktívnych ľudí v roku 2020 medziročne poklesol o jedno percento (o 28.700 ľudí). Z tohto počtu ľudí bolo 93,3 % pracujúcich, zvyšok tvorili nezamestnaní. "V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet ekonomicky neaktívnych osôb zvýšil o 30.400 osôb a dosiahol 1.881.400," vyčíslil rezort.



V správe tiež uviedol, že v hospodárstve SR bolo vlani k dispozícii v priemere okolo 16.000 voľných pracovných miest, čo je medziročne o 26,7 % menej. Z regionálneho hľadiska bolo najviac voľných miest v Bratislavskom kraji a najmenej v Košickom.



Ministerstvo pripomenulo aj štatistiky vyplatených peňazí cez projekt prvej pomoci. Vlani štát na jednotlivých opatreniach vyplatil takmer miliardu eur. Rezort vyzdvihol aj ďalšie opatrenia, ktoré realizoval počas pandémie.