Spoločnosť DKR Group dostane stimul 1,2 mil. eur

Bratislava/Pečovská Nová Ves 4. júna (TASR) - Spoločnosť DKR Group založená ukrajinskými podnikateľmi dostane na zriadenie výroby nehorľavých zmesí určených na výrobu káblov a vodičov štátny investičný stimul vo výške 1,27 milióna eur. Firma by mala v Petrovanoch (okres Prešov) preinvestovať spolu viac ako 2,54 milióna eur a do konca roka 2027 zamestnať 28 ľudí. Vyplýva to zo návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý v stredu schválila vláda.



Spoločnosť DKR Group bola založená 15. apríla 2023 a predmetom jej podnikania je výroba plastov a plastových výrobkov, ako aj iná obchodná činnosť. Spoločníkmi je päť fyzických osôb s trvalým pobytom na Ukrajine. Väčšina spoločníkov prijímateľa založila a v minulosti riadila ukrajinskú výrobnú spoločnosť Prominvest Plastic v Charkove na Ukrajine. Výrobný závod bol však vojnou zničený a výroba bezhalogénových a nehorľavých káblových zmesí bola prerušená.



Ukončenie prác na investičnom zámere je naplánované na jún 2026. Dosiahnutie plnej kapacity výroby firma plánuje na december 2026. Celá produkcia je určená na export, z toho 60 % na trh Európskej únie a 40 % na trh tretích krajín.